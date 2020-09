Columna liberal

Antes de… permítame comentarle señor presidente Salum, nos comentan quienes a diario transitan por la calle Laureano Roncal de esta ciudad que muy, pero muy rara vez ven circular ciclistas por esa tan llevada y traída ciclovía, que hasta dudan que la foto que aparece en este medio donde fueron captados dos bicicleteros sea espontánea y que quienes ahí aparecen a la mejor fueron contratados exprofeso para justificar ese proyecto inútil.

Según ellos, tal cual fueron también la monumental asta bandera en la colonia La Virgen y el puente elevado ahí por el rumbo de Analco, gastos millonarios y onerosos éstos y la ciclovía innecesaria, conflicto para la circulación y también gasto inútil.

De plano los perredistas hijos de los chuchos que cada día respiran por la herida se dan de topes luego de las elecciones presidenciales cuando López Obrador conminara a todas las fuerzas políticas de izquierda para que se unieran a su campaña y proyecto despreciando los dirigentes del PRD la invitación seguros que vencería el PRI, con quienes mantenían alianza y luego de los comicios todas sus esperanzas se vinieron abajo y hoy son un partido en vías de extinción.

Algo así como la zarzamora que llora que llora por los rincones, ella que siempre reía y presumía de que rompía los corazones. Y es que en qué cabeza cabe que un partido que nació en la izquierda pura y que hoy todavía se dice de izquierda y ¿aliado con la derecha? ¿comulgando con los reaccionarios? ¡hágame el favor!

Poco nos detenemos a pensar del por qué y la importancia que revisten la danza de los matachines, los rituales de los chamanes donde se ejecutan también danzas y los ceremoniales de algunos grupos de gitanos del sur oriente de Europa que le conceden mucha importancia en operaciones que se antojan mágicas al realizarlas con estricto contacto con el suelo y van más allá, pues saben del valor que representa dormir en el suelo.

Por ello existen también en E.U. logias masónicas que se denominan Pies Descalzos; esto, porque igualmente conocen la importancia que tiene el establecer contacto directo el cuerpo humano con el suelo. Edgar Shure en una de sus obras da a conocer cómo y por qué una logia se magnetiza luego de que sus miembros mediante cierto ritual circunvalan el piso. La gente de antes conservaba costumbres que contenían ciertos valores o conocimientos. Por ejemplo, don Braulio Meraz cuando llevaba a su familia a su rancho de Málaga, les decía a sus hijas Norma, Nora y Telma, (saludos primas), que se quitaran los zapatos y caminaran descalzas por el suelo

Citaremos un caso que sucedió hará cosa de quince años. Resulta que con motivo de haberse cambiado el fluir de la energía magnética de las montañas del Himalaya a la cadena montañosa que inicia en Alaska con el nombre de Rocallosas y que se prolonga por toda América tomando el nombre de Cordillera de los Andes ya en el sur de nuestro continente; pues resulta que para activar esa fuerza que emana del subsuelo especialmente en las partes altas de los sistemas montañosos, un grupo de iniciados en estas artes esotéricas capacitados para el manejo de las grandes fuerzas de nuestro planeta, se trasladó hasta el nacimiento de esas montañas y corriendo y con ciertos rituales llegaron hasta el final de esa cordillera, o sea hasta Sudamérica. Por cierto, Durango fue uno de sus puntos de paso.

Pues bien, los anteriores ejemplos nos han servido para explicar uno de los por qué fueron construidas las pirámides, resulta que primeramente se localiza un lugar que esté identificado como un punto donde su carga magnética originada en el suelo sea alta, ahí se construyen las pirámides y luego en su cúspide se coloca una piedra de especial de cuarzo que facilitaba la captación de la energía cósmica, misma que era bajada al centro de la pirámide donde la entremezclaban con la fuerza o corriente del polo negativo los sacerdotes capacitados para ello y enseguida esparcían esa nueva energía para darle el uso que aportaba a manera de bendiciones y otros beneficios para la población, aparte de otro tipo de operaciones.

Los y las druidas, sacerdotes de los celtas, manejaban otro tipo de rituales donde toma parte muy importante el manejo de las fuerzas cósmicas al igual que lo han hecho otros pueblos de otras latitudes y cada quien con sacerdotes, chamanes o curanderos, como usted guste llamarles, lo cierto es que son iniciados en ciertas artes y en el camino han desarrollado los poderes o facultades que les han sido conferidos, pero ya en otra ocasión abordaremos estos temas.

Les daremos un dato curioso: Los pueblos egipcios, Cholultecas y otro de Sudamérica, no se conocieron en la antigüedad y sin embargo la orientación de sus pirámides está dirigida hacia la constelación de Orión. Los templarios fueron los constructores de una cadena de catedrales orientadas hacia la Vía Láctea y su largo es proporcional entre esa constelación y la cadena de catedrales, mismas que contemplan en su construcción los lugares donde fluye la fuerza magnética y conocido ese trazo como Camino de Santo Santiago o Camino de Compostela.

Los clérigos conocen muy bien los motivos y el por qué de éstas construcciones y por eso en México luego de la conquista, levantaron catedrales en los lugares donde existían estos centros de energía, como es el caso de la pirámide Cholula, (la más grande del mundo en volumen), el templo mayor de la ciudad de México, El Tepeyac allá mismo, Durango, etc.

Todos esos pueblos sabios de la antigüedad que no tenían telescopios y no estaban de moda las altas ciencias de las matemáticas, la física, la astronomía, etc. fueron capaces de medir las distancias estelares, predecir con exactitud los eclipses y el tiempo de aparición de los cometas, la definición de nuestro sistema solar y por supuesto el recorrido de sus planetas alrededor del sol y como consecuencia las estaciones del año y para el asombro de los sabios europeos “Los exactos calendarios azteca y maya”.

Si a los astrónomos de su tiempo los condenaron a la hoguera por afirmar que la tierra no se movía sino que los planetas giraban a su alrededor y por consecuencia la tierra era el centro de nuestro sistema y todos incluyendo el sol giraban en torno a nuestro planeta, ya nos imaginamos pues la sentencia para los matemáticos y astrónomos indígenas mexicanos y ni así, porque cuando arribaron los invasores españoles, llegaron masacrando y robando a los pueblos de América. El robo, el asesinato y la esclavitud fue la cultura que nos trajeron, aparte de una religión impuesta a sangre y fuego.