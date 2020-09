Columna liberal

El INE ha emitido recientemente varias disposiciones, una de las cuales es el haberle negado el registro como Partido a Calderón y su esposa Margarita o Margarita y su etílico esposo, que finalmente es lo mismo.

Y según los comentarios y cartones publicados en gran parte de la prensa nacional el presidente AMLO tuvo qué ver en esa decisión, de tal manera que lo señalan de que él fue la mano que meció la cuna, que el INE obedece al presidente en las exigencias torales de ese instituto electoral, etc. o sea que el presidente ahí ordena a su antojo de lo que sí y de lo que no.

Bueno, pues de acuerdo con esos criterios consecuentemente tendrán qué aceptar esas voces que en las anteriores ocasiones en que le robaron las elecciones a López Obrador fue por fraude orquestado desde Los Pinos y exigido por Fox en la primera ocasión y Calderón en la segunda, así como negarle el triunfo a Aispuro Torres cuando contendió contra Herrera Caldera, etc. y la pregunta obligada es ¿entonces cómo en esas anteriores ocasiones callaron esas voces lo que hoy señalan al INE?

En esta columna que no obedece absolutamente a ningún interés político o económico, generalmente hacemos la crítica a personajes que en nuestra opinión han fallado a los intereses de la sociedad o de las instituciones que representan.

En esta ocasión queremos reconocer la labor o hasta entrega de la fiscal general del Estado Ruth Medina Alemán, se ha fajado en su desempeño que ha sido muy aceptable, máxime que está es una dependencia que no es de enchílame otra. Mar Grecia es otra dama que ha sido muy efectiva en sus actividades porque como diputada y desde antes ha demostrado sus grandes capacidades.

Y ni qué decir de Luis Alfredo Rangel Pescador, conoce del tema donde se desempeña y lo está haciendo bien como subsecretario de Recursos Naturales. Cuando notamos que por disciplina emitía opiniones o disposiciones contrarias al interés público cuando despachó en una administración municipal de tristes y desagradables recuerdos, también se lo dijimos y hasta nos enojamos; afortunadamente todo cambió para bien y hasta llevamos una cordial relación.

Igual opinión tenemos de Socorro Soto Alanís, ya que hablando en plata, casi nadie garantizaba su permanencia en el ICED y ya ven que sí la hizo y ha entregado buenas cuentas a quien le otorgó la confianza.

Y otra dama que merece nuestros reconocimientos en función de su probada honestidad y eficaz desempeño es la contadora Judith Avila Lucero, quien se desempeña y se desempeña bien al frente de la Contraloría Municipal.

Y una cosa lleva a otra, porque si bien hay de todo en la viña del Señor, también existen funcionarios que ah jijo y miren ustedes si no; ya va para un año que se emitió un comunicado con destino al presidente municipal Jorge Salum por parte del comité de vecinos general Guadalupe Victoria, A.C. en el cual le solicitan por enésima vez, lo mismo hicieron en la administración priista de Esteban Villegas y luego con la de MC. del doctor Enríquez con respecto a la petición para la instalación de un semáforo en el bulevar Domingo Arrieta e Ismael Lares de esta ciudad y que vendría a solucionar varios problemas que se suscitan en ese lugar como lo es la pérdida de vidas humanas tal cual ya sucedió para empezar, múltiples accidentes, muchas mentadas de madre y desencuentros entre conductores y entre éstos y los peatones, etc.

Se entregó el escrito, pero que quien atiende esos problemas es la secretaria particular de Salum, o sea una dama que se llama Minka o algo así, se les solicitó lo mismo y por escrito al director de Seguridad Pública, así como al subdirector de Tránsito y Vialidad y la misma respuesta con todos: Cero, nada, ni siquiera han tenido la atención de contestar la solicitud para saber el por qué de la no atención. Es algo que le faltó decir en su informe al presidente municipal, de que hay para unos que sí y para otros que no.

Y ya que estamos en el tema de los informes, nos imaginamos que no habrá molestia con nosotros por comentar expresiones de mucha gente que merece ser escuchada, consabidamente de que hubo muchas voces también de empresarios y medios que felicitaron al primer mandatario del estado por su cuarto informe, al igual que nosotros lo hemos hecho en relación a sus anteriores informes de gobierno.

Dicho lo anterior citaremos a don Pedro Avila, luchador social que nunca ha quitado el dedo del renglón en sus gestiones para que se autorice el ferrocarril Durango-Mazatlán; ha sido terco, ha movido cielo y tierra y nada. Y es que no ha bastado ser insistente o terco, se requieren otros elementos o estrategias más.

Por ejemplo, cuando se autorizó la construcción de la presa Guadalupe Victoria era gobernador del Estado Francisco González de la Vega a quien tenía en muy alta estima el presidente de la República, Adolfo López Mateos, quien no tuvo empacho en concederle la construcción de dicho embalse, igual ocurrió con la pavimentación de la carretera libre a Mazatlán.

De igual manera se requiere audacia o estrategia, pues recordemos que Ángel Sergio Guerrero Mier siendo gobernador priista y el presidente Vicente Fox panista, logró se echara andar el proyecto de la súper carretera a Mazatlán en su fase inicial.

Pero mucha gente opina que estando Durango en el grupo opositor de gobernadores en nada nos beneficiará y sí todo lo contrario, máxime que ya dos gobernadores de ese frente externaron que no están de acuerdo en que haya estados que aporten muy poco al PIB, (entre ellos Durango), y se les retribuya más de lo que merecen porque sus estados aportan mucho y no reciben lo justo.

Pues ya para terminar agregaremos que al presidente de la república se le grilla y se le ataca a diario en casi todos los medios inclusive por los conceptos expresados en su segundo informe y ha aguantado porque según su decir debe haber y respetarse el derecho a la información y porque deben respetarse también las voces de oposición para que haya democracia y si él aguanta callado y en Durango hubo entre la sociedad y los medios muchísimas voces que felicitaron al gobernador por el contenido de su IV informe, opinamos deberá haber equidad y tolerancia en su gobierno para las voces que aunque fuera equivocadamente se manifiesten en contrario, como por ejemplo también que para tomar la decisión de salirse de la Conago debió consultársele a la población o mínimo a sus representantes, o sea al Congreso del Estado porque si es que en adelante nos vaya a ir mal será a la comunidad y al estado en lo general y no al gobernador en lo particular.