Columna liberal

Las Walkirias, bella leyenda inspiradora de lo sublime y lo perverso

Primero la foto. Tal vez usted haya visto la fotografía donde aparece el gobernador del estado, el rector de la UJED y los legisladores federales por Durango, cumpliendo todos puntualmente con los protocolos de salud, portando todos su cubre boca y guardando las sana distancia, especialmente y muy notoria entre Enríquez e Ismael Hernández.

Nos dicen que es muy obvio el por qué en Durango no se le dio difusión a la encuesta o recolección de firmas para enjuiciar a los ex presidentes, que es entendible tomando en cuenta que los ex gobernadores y actual gobernador de aquí son de la misma corriente política que los ex mandatarios presidenciales y que pues no conviene.

Nos piden asociaciones ecologistas comunicarle a Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de Medio Ambiente de la SRNyMA convoque a una reunión para tratar asuntos del ramo, ya que su jefe pa'bajo no saber mirar.

Con los daños provocados por las lluvias recientes una vez más quedó demostrado que no hay honestidad en la ejecución de la obra pública. Mire usted, varios puentes colapsados por la mala calidad de material o por ingenieros chafas, pero todo apunta que hay corrupción entre la Secope y los constructores, ya ve cómo se maneja eso de los moches. Se requiere que el gobernador ponga orden y se construyan puentes y carreteras de calidad. Porque ni modo que no sepan los ingenieros qué tanto pueda resistir un puente. No es correcto ni honesto construir puentes pinchurrientos que sólo sirven para el tránsito de vehículos y resistir el agua de un arrollito. Y ni aún así porque se han caído puentes así nada más, sin que haya habido ninguna corriente ni nada.

Cuenta la leyenda alemana que en el principio de los tiempos, los dioses del pueblo germánico vivían en un refugio de paz y dicha llamada Walhalla. Allí vivían también las walkirias, las inmortales vírgenes hijas de Wotan, doncellas bellísimas e indomables que, cabalgando en sus corceles blancos, tomaban parte en la guerra y recogían del campo de batalla a los héroes que caían combatiendo para trasladarlos a Walhalla, donde recibían el premio a su valor de manos del padre de los dioses.

Esta leyenda inspiró a Richard Wagner para crear una de sus más bellas obras que por su grandeza ha trascendido hasta nuestros días y se le conoce precisamente con el nombre de las Walkirias. Pero sorprende sobremanera que haya servido esa magna obra para inspirar a países que la guerra siembren el terror ante la humanidad. Nos explicamos; en la guerra de Vietnam los aviones de combate yanquis estaban equipados con bocinas mediante las cuales anteriores y durante un ataque de metralla a las comunidades vietnamitas, activaban su sonido donde se escuchaba esa música de Wagner, o sea las Walkirias, como una estrategia terrorista que quedaría indeleble en la memoria de esa población agredida.

De igual manera los invasores iberos sembraban el terror en nuestro país asesinando y esclavizando con saña a nuestros ancestros como estrategia para inhibir la resistencia de los indígenas o como dejar las cabezas clavadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas de Hidalgo, Allende, Aldama y Sta. María que sólo al triunfo de la independencia fueron retiradas, etc.

Pues de igual manera los conservadores se han encargado de poner en práctica varias estrategias que han contemplado golpes de estado, guerras intestinas, ejecuciones salvajes, escasez de alimentos, etc. para tratar de implantar en la sociedad, pero sobre todo en las resistencias la idea de que eso no debe ser, que a eso tendrán qué atenerse quienes se opongan.

Testimonio último de lo anterior es que luego de que Cárdenas, Muñoz Ledo, Heberto Castillo, López Obrador, Ifigenia Martínez, etc. supieron aglutinar todas las corrientes de izquierda para formar el PSUM con el objetivo de presentar un solo frente en busca de la democracia , pues de inmediato se dio la respuesta donde a punto estuvo de asesinar a Heberto balaceándolo en la camioneta donde viajaba en compañía de su esposa, mas no se libró de golpizas, detenciones y no se puede dejar de lado los más de 800 asesinados de los militantes perredistas, incluido el Lic. Obando (cuando el PRD todavía no se cochineaba), acción criminal ésta en el sexenio de Salinas de Gortari.

Hoy y lo dijimos a tiempo, la estrategia ha sido primeramente dividir difundiendo perversamente los gatilleros de la información al servicio de los conservadores que AMLO es el causante de esa división. También han propalado las noticias falsas como esa de que el ejército tomó la catedral de Guadalajara, que van a dejar sin agua a los agricultores de Chihuahua, cuando que el presidente se ha comprometido a que contarán con el agua garantizada y suficiente para sus cultivos, o como un diputado mentiroso que expresó públicamente que AMLO había cancelado y regresado a Hacienda el presupuesto del metrobús de la Laguna, when que se está utilizado para dotar de agua potable a esa región y dicho también por ese diputado Ramos Zepeda del PRD, quien miente consabidamente cuando dijo que Durango aporta mucho a la Federación y que sólo recibió migajas del Centro. A ese legislador ya la sociedad le tomó las placas con respecto a sus mentiras y falsedades.

No es posible que toda esa gente que asegura que a Durango le va a ir muy bien estando afiliado nuestro estado a ese frente opositor de gobernadores que rijosamente se han puesto en contra del presidente. Los gobernadores del PRI, PAN y PRD se quedaron impuestos a que la Federación les aprobara y mandara cantidades exorbitantes de dinero y antes de salir se iban cuajados de millas de millones de pesos, ¿que no? Comprobadísimo con los Duarte de Chihuahua y Veracruz, 44 mil millones el difunto Moreno Valle, Graco en Morelos, Quintana Roo, etc. quién nos puede asegurar que algunos de ese frente digan “yo también quiero, o, y yo por qué no, póngame donde hay.

Total, que es claro que una de las principales pretensiones de los reaccionarios es tratar de obligar al gobierno a que ya le pare a las investigaciones y castigo a los corruptos de cuello blanco, que si no se estará convocando a una parte de la sociedad para provocar la violencia y desestabilización como ya ocurrió en Chihuahua provocándose al final el desastre nacional.

El presidente ha optado por las soluciones pacíficas, pero ya quedó demostrado con el cártel de Santa Rosa de Lima que hay gente que no conoce ese lenguaje y que se tiene qué llegar a recuperar el orden y el respeto a la autoridad, sobre todo de las fuerzas armadas; si se les deja llegar al libertinaje y la impunidad, después será más difícil y doloroso.