Columna liberal

Budistas y masones apoyan a López Obrador

En marzo de 2007 el periódico La Jornada emitió una publicación especial denominada “Resistencia, del desafuero al plantón”.

En la cual y mediante su presentación a manera de revista, publicó los pormenores de los acontecimientos día por día del quehacer político de AMLO desde plantones, marchas, pasando por la represión y hostigamiento oficial y campaña de los medios a modo o maiceados en su contra, la campaña presidencial para desaforarlo hasta sus protestas luego del fraude electoral para despojarlo de su triunfo rumbo a la presidencia en el 2012, de tal manera que sólo haremos referencia y énfasis en lo plasmado en la página Nº 14 correspondiente al día 15-lll-2015 que en la precitada revista se lee: “Representantes de la Comunidad Budista de los Valles de México y Morelos toman pacíficamente la glorieta del ángel de la independencia para elevar plegarias en favor de López Obrador”.

En la página 15, para el lunes 25 de marzo del mismo año encontramos plasmado lo siguiente: Masones de todas las corrientes, originarios de Jalisco, Sinaloa, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México y el Distrito Federal, realizan en el Zócalo una “cadena de fuerza en apoyo a AMLO”.

Esta nota informativa la corroboró en su momento en un sitio de internet Manuel Jiménez Guzmán en su carácter de soberano gran comendador del Supremo Consejo de México de la masonería nacional. En otra publicación de esas mismas fechas se informó que en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, se reunieron budistas, grupos de asociaciones espirituales diversas, (menos católicas, obvio que no), y representantes de diez y seis grandes logias de la república mexicana, sin mencionar de qué estados más y según nos informan Durango estuvo alejado de estos eventos, salvo la Gran Logia Valle del Guadiana que sí hizo presencia y que es una de las corrientes locales de la masonería local que lidera Mateo Correa.

La Fraternidad Forestal Durango, A.C. de corte liberal estuvo siempre presente en estos acontecimientos apoyando lo necesario y en la actualidad la Asociación Liberal Francisco Zarco, A.C. se ha manifestado en el mismo sentido enviando un escrito a Palacio Nacional manifestando en él su apoyo total y sin restricciones a AMLO y respaldándolo en su gestión al frente de la Presidencia de México. Sorprende a la vez que los demás grupos liberales de la entidad guarden silencio, o sea que sabiendo que el presidente es un liberal de primera línea, no se le esté brindando el apoyo que les merece.

Por esos y otros motivos la corriente de los conservadores no aceptaban, aceptan ni aceptarán que un liberal esté al frente de la presidencia de México por todo lo que ello les implica, pero no les queda de otra o bien, aceptar el remedio del agua y el ajo, porque si a Chávez y Maduro no les pudieron hacer nada aún con el apoyo de los E.U. pues imagínense con AMLO, que tiene el apoyo de lo que es el pueblo y las simpatías del presidente de los E.U. deberían tomar muy en cuenta los reaccionarios que AMLO y aún cuando lo despojaron desvergonzadamente de la presidencia dos veces mediante fraudes y una y mil mapacherías y trapacerías, él nunca convocó a una resistencia golpista ni tampoco a una resistencia violenta, aún cuando muchos seguidores se lo exigían; así que a los conservadores les vendría bien como ejemplo para sus cuadros reconocer a un gobierno electo democráticamente.

Preocupa sobremanera que grupos porriles y otros no tanto estén llevando las cosas al extremo movidos por intereses externos donde ha quedado documentado y demostrado que reciben para su movimiento dinero de otros países y que, en sus acciones para desestabilizar, de motu proprio, o infiltrándose en los grupos u organizaciones para promover el odio, el caos y la violencia a extremos descalificables. Al dirigente de FRENAAA se le sorprendió y documentó el momento en que está repartiendo dinero a los acarreados que están en la avenida Juárez de la Ciudad de México.

Tal vez sea poco, pero hablando de apoyos, Julieta Hernández Camargo cuenta totalmente con el nuestro en toda y cada una de las acciones que su organización realiza en bien de las mujeres.

Tarde o temprano su lucha y objetivos se verán realizados uno a uno, aún cuando algunas mujeres están equivocadamente en su contra, unas por el poder político al que están sometidas y otras porque la mochez les nubla la vista y la razón, lo cual las convierte en espíritus débiles de los cuales se aprovechan sus guías y líderes.

Es innegable que dos ex gobernadores están de plácemes con la salida de García Barrón del PRI, ya que les era una piedrota en el zapato, pero en la salud de ese partido lo hallarán porque podrán haber trabajado y conformado buenos y nuevos cuadros, pero se necesita algo más para que sus candidatos triunfen, o sea trabajo de campo y arrastre entre los votantes, mérito y atributos que le sobran a Oscar García, (o a don Pedro Avila Nevárez ), y con seguridad de calle triunfará en cualquier distrito rural que lo pongan y eso pronto lo veremos.

Ya, por último, externamos nuestra preocupación y tristeza al habernos enterado que manzaneros de Canatlán han optado por la rotación de cultivo al ver que producir manzanas ya no les es rentable. En gran parte de lo anterior el gobierno tiene la culpa, ya que la falta de estímulos, asistencia técnica y respaldo para vender ellos directamente su producción y obtener precios que equilibren y garanticen su inversión y trabajo, es lo que ha originado el que hayan tomado dicha determinación.

Hace ya varios años y debido a los celos en la calidad de las manzanas que se producen en las principales regiones manzaneras del país, técnicos y profesionistas del ramo llevaron a cabo pruebas y análisis de dicho producto de las regiones más importantes en la producción de esta fruta, o sea Arteaga Coah., Cuauhtémoc, Chih., Zacatlán, Pue. y obviamente Canatlán, Dgo. Y los peritos dictaminaron que la manzana de Durango era la de mejor calidad en varios aspectos y por tanto la ganadora. Tan es así que un bodeguero del mercado de abastos El Refugio nos confió que los manzaneros de Chihuahua compraban la manzana de Canatlán y ya fuera de aquí las embasaban en sus cajas de cartón donde se leía “Manzana Tarahumara” y como que eso ya cala. En fin, ojalá estemos a tiempo en apoyar a los manzaneros de Durango. El gobierno tiene la palabra.