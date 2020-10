Columna liberal

Cuando se tiene piel demasiado blandita

No es que seamos cuchillito de palo, pero obligadamente tenemos que señalar las faltas y errores de algunas personas de la vida pública cuando ha lugar y que nos otorga el derecho de expresión.

Porque personalmente ellos se lo callan y normalmente y a través de sus oficinas de prensa sólo informan, pero a su favor o desligándose de alguna responsabilidad, lógico, diría cierta persona.

Por ejemplo y en el doloroso caso de los policías estatales emboscados y sin señalar a personas o funcionarios porque no es personal, es evidente que se falló en la planificación, estrategias, logística, etc. porque si ya se había suscitado un hecho con esa corporación en forma casi idéntica hará cosa de un año en las mismas circunstancias, (y que tampoco debió suceder), desde ahí se debieron tomar prevenciones para que no les volviera a ocurrir.

Otro caso es el de funcionarios que al frente de una responsabilidad oficial no aceptan que les señalen sus errores como el titular de la SRNyMA, quien no sólo les hace el feo a los grupos ecologistas, sino que ante el Congreso del Estado y en entrevista con este medio declaró que trabaja coordinadamente con la sociedad civil y ciudadanía en general, sin ser cierto. Será que conocen las ambientalistas algo que él esconde ¿o que no le importan las propuestas de las ONGs?

Ah cómo lloran los fifís y reaccionarios que por los recortes y desaparición de los fideicomisos. Muy pronto se les olvidó que en tiempos de la bonanza de las ganancias del petróleo Fox recortaba los presupuestos de los estados aún cuando ya habían sido aprobados por los diputados federales y en pleno ejercicio.

Un gobernador coahuilense que le reclamó personalmente por tal felonía diciéndole que por qué les disminuía su presupuesto y el tal Fox le contestó como un patán: “Porque me caes mal” sin que aceptara lo que el gobernador le refutara que la población de su estado que era la afectada no tenía la culpa de que le cayera mal.

¿Y cuando hubo alguna reacción o reclamación de los prianistas ante tal aberración? O radicaban los recursos a las entidades federativas a medio año y ya no era posible ejercer completamente las partidas por agotarse el tiempo y había que regresar a la Federación lo no ejercido que iba a parar a fideicomisos y de ahí a las fundaciones como la de Marthita, sus hijos, o sus cuatachos.

A Durango también, entre otros estados más, nos tocaron con Calderón esos recortes perversos e injustificados, incluyendo a la UJED. Hubo dos años de sequía severa, mucha mortandad de ganado, cero cosechas y por tanto gran necesidad. Ante la presión, mandó Calderón cien millones de pesos para tratar de aliviar la catástrofe de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa, distribuyendo así dicho dinero: 90 millones para Sinaloa y diez para repartirse entre los otros tres. ¿Algo protestaron lo prianistas y demás agrupaciones, incluidos los periodistas a modo? ¡nada! silencio absoluto. Cuando vino Calderón a apoyar la campaña panista rumbo a la actual gubernatura, no faltó quién le recordara y reclamara tal aberración e hipócritamente declaró que él cumplió porque sí mandó el cheque, sí, pero en qué condiciones. En tratándose de los presupuestos y manejo de los fideicomisos, en el camino se iba quedando casi todo como lo externó García Barrón ante el secretario de la SCT en otro sexenio y con las pruebas, dijo.

Hoy que se pretende desaparecer los fideicomisos para atajar los precitados vicios sin quitar dinero a los programas oficiales, es decir hacer llegar directamente el dinero a su destino final, pues eso es lo que no les gustó a los conservadores y fifís. Asombrémonos, uno de ellos que presume de intelectual declaró públicamente que estaría dispuesto si existiera la inquisición a quemar él uno por uno a todos los morenistas.

Se ausentó de entre nosotros la estimada dama y amiga señora Zenorina Centeno de Galindo, esposa del también entrañable amigo y maestro licenciado Carlos Galindo Martínez. Su tránsito por este plano tridimensional estuvo colmado de ilusiones felizmente realizadas, empezando por su fructífera tarea en la docencia en la famosa escuela primaria Nº 11 Lorenzo Rojas y formar luego al lado de su esposo una maravillosa familia y el haber sabido cultivar un gran cúmulo de valiosas amistades. DEP tan valiosa dama.

Sin el ánimo de omitir en nuestra pasada colaboración hicimos un merecido reconocimiento a las monjitas que tienen la vocación y entrega de estar dando aparte de atenciones, amor y caridad a personas seniles que han caído en la desgracia de enfermar y no contar con medios o familiares que los auxilien en sus padecimientos; pues resulta que para esto se dé, existen personas que hacen posible todo lo anterior aportando recursos materiales y económicos a un patronato que sin percibir emolumentos y sí aportando tiempo y también efectivo, es eso la forma de llevar conjuntamente con las religiosas a feliz término esa humanística labor.