Columna liberal

Gran y agradable noticia dada a conocer en las páginas de este medio en el sentido de que será una realidad la construcción del ferrocarril Durango-Mazatlán.

Con ello, Pedro Avila Nevárez y todos los durangueños estaremos de plácemes por todo lo que representa para nuestro estado. Sólo nos faltaría la presa El Tunal ll para subsanar el requisito por el cual no ha podido despegar el Valle del Guadiana en el aspecto industrial, o sea el factor agua. Pero mire usted Rosario Castro, no se puede dar palo con una mano y estirar la ótra, ya ve cómo la traen los gobernadores golpistas contra quien autoriza las obras.

La Fraternidad Forestal Durango, A.C. públicamente da a conocer que existe el Programa de Gestión Para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Durango 2016-2026. En éste se plasma que la SRNyMA dependiente del Gobierno del Estado, es la encargada y responsable de vigilar que se cumplan las acciones contenidas y prescritas en dicho plan.

Se contemplan en este ordenamiento disposiciones que se presupone no le convienen a dicha secretaría y la nuestra es evidente si se toma en cuenta de la cerrazón y rechazo de esta dependencia hacia la sociedad civil entre ellos los grupos ambientalistas, por ejemplo: Medida 4.3.- Implementar un programa de participación ciudadana a través de la constitución un comité núcleo de vigilancia 2016-2026 éste vigilará el cumplimiento de las acciones llevadas a cabo por esta dependencia. Existe sí dicho núcleo pero nada más en el papel.

En la tabla 38, y Capítulo Acciones especifica: Involucrar a la ciudadanía, (sociedad civil), en todas las etapas del Pro-Aire de manera incluyente , participativa y corresponsable. Igualmente a en esta tabla en el renglón de Estrategias de Comunicación se especifica : Estrategia de vinculación con los miembros del Comité Núcleo en los procesos de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento del Pro-Aire.

Y lamentamos comunicarle al Gobierno del Estado que a lo anterior no se le está dando el debido cumplimiento, empezando por no convocar a los miembros de dicho núcleo desde julio de 2018. Hubo un intento posterior donde no acudieron autoridades de SEMARNAT y SRNyMA, sólo acudió un técnico de esta última dependencia.

¿Y no que no? En otro tema relacionado con la obra pública, se advierte que en las dependencias oficiales del ramo, no se acepta la participación de la sociedad civil para nada. Las opiniones o señalamientos de varias voces aún con fundamento a la fecha han sido ignorados. Lo deseable sería que el Gobierno del Estado ponga orden en esta área, porque van de por medio los dineros del pueblo vía impuestos y en los cuales manos habilidosas los desaparecen. Dice el titular del ejecutivo, en tono tanto desconcertante como molesto: “Si existe algo irregular en cuanto a las tranzas en la ejecución de obra, pues que se presente la denuncia y se proceda”.

Ojalá que con lo siguiente haya investigación y resultados. Este medio da a conocer en su edición de fecha 14 de octubre de 2020 que el Congreso rechaza cuentas públicas porque entre las irregularidades destacan obras pagadas y no ejecutadas y pagadas y abandonadas y falta de documentación comprobatoria. Por lo anterior, el Congreso rechazó las cuentas de varios municipios.

Con la investigación e información dadas por el Congreso del Estado, se considera que el ejecutivo vía Contraloría del Estado tendrá los elementos para proceder y de una vez por todas se acaben esas tranzas que por siempre se han dado con los contratos de obra que va en detrimento de los contribuyentes y de quienes esperan la ejecución de caminos, puentes, etc. a que tienen derecho y necesidad.

¿Aceptará Secope comités de participación ciudadana para los efectos de garantizar transparencia en los recursos públicos, asignación de los contratos y la supervisión de las obras? Como en el caso de Conafor, SEMARNAT y SRNyMA, creemos que no, nunca lo han aceptado y por algo será.

Para saber qué político o candidato está libre de culpa con el crimen organizado, basta exigirle que vaya de viaje a los E.U. si regresa está limpio y si no, más claro que el agua, allá se queda.