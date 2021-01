Columna liberal

López Obrador político, beisbolista y boxeador





De acuerdo a sus planes trasformadores, el presidente se empeñó en eliminar el ‘chayote’ como medio de extorsión y corrupción.

Y la respuesta no se hizo esperar de parte primero de los ‘chayoteros’ mayores que cobraban hasta un millón de pesos mensuales nada más en las nóminas de Los Pinos, más otras buscas y su sueldo de la empresa que los tiene contratados para ejercer el periodismo “veraz, honesto, oportuno y profesional” y los demás periodistas, comunicadores, analistas, (no todos), etc. incluyendo los de los estados que incursionan en las instituciones dependientes del gobierno federal y que como no han logrado su propósito de doblegar al presidente para que se restituya ese apoyo, gratificación o estímulo, pues día tras día bombardean al gobierno con noticias falsas, mal intencionadas y perversas sin lograr que su maldad prospere.

Y es que López Obrador ha estado aplicando una estrategia utilizada en el box porque en ese ring imaginario en el que ha concedido no sólo a los periodistas, sino a todos sus adversarios la libertad de expresión y manifestación garantizadas y en base a ello le han lanzado sus mejores golpes y no le han hecho nada y aunque no quitan el dedo del renglón, ello le ha ido sirviendo al gobierno para que sus rivales se vayan desmoralizando y al final el gobierno irá minando a sus rivales porque en los hechos sus adversarios se irán desmoralizando y los jueces y réferi, (el pueblo), le alzarán la mano dándole el triunfo.

Aquí cabe citar un fragmento del libro “Los caminos de Juárez”, de Andrés Henestrosa quien plasma este pensamiento y que aplica también con relación a la carta que AMLO envió al rey español con motivo de los excesos y abusos en que incurrieron los españoles contra la población indígena, sus recursos y libertades, solicitándole a España disculpas a México, aunque aún hay malos mexicanos que opinan que no hay que pedirles disculpas a los españoles por haber esclavizado a nuestros antepasados, violar a sus mujeres, realizar matanzas asesinando criminalmente a mujeres, niños, adultos como la del templo mayor, etc. apropiarse de sus tierras, recursos naturales y riquezas y destruyendo una avanzada cultura como la azteca, maya, olmeca, etc. imponer una religión a sangre y fuego, habernos traído mortales enfermedades como la viruela, las venéreas, tifoidea, tuberculosis, etc. y no les bastaron doscientos años de saqueo y abusos, intentaron la reconquista, no tenían ni tienen llenadero, ya ven esas compañías españolas constructoras, productoras de energía, bancos, etc. a quienes corruptos gobernantes mexicanos les abrieron las puertas para seguirnos saqueando.

Bueno, pero vayamos con Henestrosa porque nada más nos acordamos de los abusivos españoles y nos hierve la sangre. “Debemos respetar al ministro del santuario que predica la moral pura del evangelio y que hermanándola con la política, cual otro Hidalgo, siembra en nuestra juventud las semillas del patriotismo, de la libertad y las demás virtudes; debemos tributar nuestro reconocimiento al militar que se ha cubierto de honrosas heridas peleando por la independencia y la libertad nacional, debemos proteger en fin la ilustración de todas las clases, teniendo presente que sólo los tiranos que gobierna en las tinieblas y los que viven de los abusos y de la ignorancia de los hombres, son los que temen y aborrecen el progreso de las luces.

Y como esa pelea no ha terminado, muy pronto se podrán conocer resultados en la ya próxima jornada electoral donde de entrada percibimos que en esa anti natura y desesperada alianza entre los partidos PRI, PAN, PRD, los aspirantes priistas que vieron truncadas sus legítimas aspiraciones y sus votantes, no sufragarán por los candidatos panistas e igualmente los panistas y sobre todo los de abolengo tampoco lo harán por los priistas.

De un PRD en extinción ya ni diremos nada, sus pocas huestes y viendo la chicanada que les acaba de hacer su dirigencia estatal en su contra y a favor de los priistas en su intento por no desaparecer localmente como partido y perder su registro, quién sabe qué actitud tomarán.