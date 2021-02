Columna liberal

¿Será condescendiente la Dip. Amaya para con el liberalismo?





En días pasados la Asociación Liberal Francisco Zarco Mateos se dirigió a la diputada por Morena, Sandra Liliana Amaya Rosales, para hacerle un planteamiento relativo a hacer un justo reconocimiento a las luchas emprendidas por el liberalismo en favor de la humanidad.

En este caso a los que aportaron su cuota y esfuerzo por Durango en lo particular y por México en lo general. Estaremos atentos de su respuesta.

Maestros pertenecientes a las Bases Magisteriales de “Morena” nos comentan que reconocen la encomiable labor que en favor del pueblo ha desplegado el ejército mexicano, pues los antecedentes que se tenían de él son muy decepcionantes como por ejemplo en la Guerra de Reforma se pusieron del lado de los conservadores y combatir a las fuerzas liberales con mucha más ventaja, porque estaban aquellos mucho mejor armados y solicitando préstamos al extranjero y que al final tuvo qué reconocer el gobierno juarista luego de expulsar a los franceses y fusilar a Maximiliano, Mejía y Miramón, éste último uno de los Niños Héroes de Chapultepec gran estratega y valiente general, pero al final de cuentas un traidor a la patria.

Luego se darían muchas asonadas, “Planes” levantamientos y golpes de estado por los militares como el de los Polkos con su Consigna de “Religión y Fueros” etc. y no se diga el “Plan de Tuxtepec” con el cual el general Porfirio Díaz se hizo del poder y con el apoyo del ejército impuso 30 años de dictadura al país y eso no paró ahí, pues el chacal Victoriano Huerta no sólo asesinó al presidente y vicepresidente Madero y Pino Suárez sino que con ese ejército combatió ferozmente a quienes reclamaban “tierra y libertad” “justicia y democracia”.

Vencido Huerta y su ejército se conformó el ejército constitucionalista, el cual ha refrendado su lealtad al presidente en turno y ha vencido las tentaciones de hacerse del poder mediante un golpe de Estado. El último episodio en esas lides corrió a cargo del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, quien pese a sus desacuerdos con Díaz Ordaz declinó a tomar el poder tal cual le ofrecieron y que habían orquestado los E.U.

Por ello el escritor Jaime Ayala Ponce le dedicó estas líneas: “Al general Marcelino García Barragán H.M ejemplar y ponderoso soldado de la república. Paradigma de la lealtad y fidelidad a la patria y sus instituciones. Digno heredero de los viriles guerreros forjados en las duras iniciaciones del calmecac azteca”. Ha habido sí conductas erróneas pero que han tenido su origen y complacencia desde Los Pinos, pero en la actualidad dicen los maestros de las Bases Magisteriales de Morena, vemos a un ejército muy aplicado a tarea sociales apoyando con el plan DN-III a la población en situación de desventaja y de tragedia, igualmente le han echado los kilos en el problema de la pandemia, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, (nada de proyectos o costos inflados o material de mala calidad), el abatimiento del contrabando en las aduanas, etcétera.

Los críticos de la 4T no cesan en sus ataques a fin de hacerle manita de puerco, por ejemplo la crítica a Salgado Macedonio, que hizo una fiesta para 500 invitados y que el contagio y que de dónde. Por qué guardaron silencio cuando la pandemia en pleno apogeo el gobernador de Jalisco autorizó recientemente la entrada no de 500, sino 5,000 aficionados al futbol al estadio para ver el juego entre el Guadalajara y el América.

Por qué callaron cuando un ex diputado federal del PRI quién subió a la máxima tribuna de la nación, la propuesta de los gasolinazos y que fue aprobada por los priistas (menos por Pedro Ávila Nevárez) y los panistas y que hoy nuevamente se postula para diputado local por el PRI.