Columna liberal

Continúa la estrategia del control y manejo de masas

Es tema obligado hacer un comentario a raíz de los resultados electorales tanto en esta entidad como a nivel nacional, porque continúan las declaraciones de los aliancistas retrógrados en el sentido de que ganaron y que ahora sí van a ver esos morenistas, porque va para atrás la 4T.

Es obvio que no quitan el dedo del renglón con la táctica de bombardear día con día a la ciudadanía con información falsa para tratar de modificar los criterios e intención del pueblo con respecto a sus pretensiones y perversas intenciones en esta fallida ocasión de apoderarse de la Cámara de Diputados.

Pues ya vimos que no les dio resultado, porque la izquierda sigue controlando la legislatura federal, tal vez con menos escaños, pero los suficientes para crear o modificar y aprobar leyes en bien del pueblo y la nación, tal y como venía sucediendo con la cámara que está por renovarse.

Claro que no le alcanzó para las modificaciones a la constitución y de darse esas modificaciones tendrá qué ser por consenso con las otras fracciones parlamentarias, tal como se dio en la legislatura por salir, de tal manera que en ese terreno las cosas siguen igual, San Lázaro sigue en poder de la izquierda.

Con respecto a la disputa por las gubernaturas de los estados, la oposición calla ante su fracaso y pone énfasis en que la 4T perdió estados “clave” como Nuevo León y Chihuahua, pero calla en el sentido de que once entidades quedaron en poder de la izquierda, no obstante la serie de triquiñuelas y mapacherías a que nos ha tenido acostumbrados el PRI y que hoy avalan los del PAN, minimizando la compra de votos, actos vejatorios y hasta violentos para inhibir a los votantes, etc.

Todo ello aparte de la postura adoptada por el INE, que ha tomado partido en contra de la izquierda y la democracia, no obstante, al pueblo cada vez les es más difícil someterlo a las pretensiones de la reacción.

Con todo esa clase de marrullerías que les platicábamos, Durango quedó en manos de los conservadores, o séase el Congreso local y se llevan dos diputaciones federales con mentiras y falsas promesas, como por ejemplo de que van a rescatar las guarderías, (¿pues quién las secuestró?), obtener un mayor presupuesto federal para nuestra entidad y quién sabe cuántas intenciones estilo Alicia en el país de las maravillas.

Con esas estrategias de que repetir constantemente una mentira, ésta puede llegar a percibirse como una verdad, con ese tipo de argucias estilo dulces envenenados es como ellos, sí, secuestran las mentes débiles y fanáticas. Hasta en los protocoles de los sabios de Sión se menciona esta tenebrosa táctica.

Preguntaremos al gobierno del estado y a la titular de comunicación social si entre los invitados para celebrar el Día de la Libertad de Expresión estuvo presente algún liberal identificado con el referente de Francisco Zarco, ícono de la lucha por la libertad de prensa. Y en lo que respecta a nivel nacional en estos mismos temas, en los sexenios pasados los periodistas se andaban con pies de plomo respecto a criticar al supremo gobierno y hoy que se les ha dado manga ancha y sin tapujos para ejercer este oficio, lo han convertido hasta en un deporte para atacar al presidente y sus excesos llegan a la vejación e insultos motivados, (pagados), y orquestados generalmente por grandes intereses económicos y políticos.

Nos dicen que por el rumbo del noreste del país alguien está muy nervioso y temblándole las corvas luego de empezarse a derretir su blindaje y sentir muy cerca los pasos de la FGJ de la nación.

Por eso se tiran a fondo los reaccionarios para impedir que la justicia se les aplique y poder seguir así con la corrupción y la impunidad, auxiliados por jueces corruptos que se anuncian así: Pásele, pásele, tenemos amparos para protegerle del gobierno en lo que sea, aún cuando lo hayan agarrado con las manos en la masa.

Pobre México, con ese tipo de mexicanos.