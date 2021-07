Columna liberal

Reflexiones de un ateo

Un reconocido ateo mexicano se expresaba así y de esta singular manera: “Soy un ateo y considero la religión, (hablaba en general de todas), de neurosis colectiva. No soy enemigo de los católicos, así como no soy de los tuberculosos, los miopes o los paralíticos, uno no puede ser enemigo de alguien enfermo, sólo su buen amigo para ayudarlo a curarse”.

Así se expresó el famoso pintor mexicano Diego Rivera. Nosotros opinamos que las obras y conductas son el mejor rasante de una persona, independientemente de qué religión profese o si es ateo y nos atenemos a lo expresado por el Papa Juan XXIII en su sentida oración publicada con relación a los masones de quienes dijo, (entre otras cosas), que los masones son los seguidores predilectos de Dios y… porque no habíamos comprendido que el primer deber de una religión, como lo afirmó el Concilio, consiste en reconocer hasta el derecho de no creer en Dios.

Por otro lado y es oportuno aclarar que los masones pueden pertenecer a cualquier religión, pero lo que sí es insoslayable es que tienen qué creer en Dios, si no, no pueden pertenecer a dicha Orden Iniciática, aunque distingan al Gran Ser con otro nombre como Alá, Brahaman, Causa Primera, Gran Arquitecto del Universo, etc. y además, no todo liberal es masón, como por ejemplo Ignacio Ramírez conocido aparte por ser ferviente luchador de la república, las libertades y la democracia, pues él era un reconocido y declarado ateo, pero por las razones ya expuestas no podía ser masón.

Con motivo del frustrado intento de elevar al pleno la votación en el Congreso del Estado la iniciativa de ley para legitimar legalmente los matrimonios entre los comunidad LGTB, nos piden le preguntemos al diputado Mario Delgado del PT en cuánto estima el equivalente en pesos mexicanos unas treinta monedas de plata.

Haremos referencia y con toda justicia, de que después de tocar varias puertas oficiales y no oficiales el grupo liberal Francisco Zarco, la única persona que levantó la mano para apoyar la reedición del libro “Mi prisión, mi lucha y las defensas sociales”, escrito por Silvestre Dorador fue la senadora Margarita Valdez, no se anduvo por las ramas ni con hipocresías; no como la diputada de Morena recién reelecta de iniciales SLAR, el diputado de ese mismo partido y actualmente líder de la JUCOPO, o el líder estatal de la CTM y hasta el mismo inquilino del Bicentenario bateó el proyecto. Sería injusto no mencionar como adheridos altruistas para esta causa al rector de la UJED, así como a la Gran Logia Valle del Guadiana, Bases Magisteriales de Morena y un ameritado maestro de la UPD que no quiso se diera a conocer su nombre, pero que es nuestro compadre y a la vez distinguido HM.

Ya van varios padres de familia de hijos de jóvenes recién graduados de algunas escuelas y no graduados que nos comentan que a ver con qué les van a salir las autoridades de los gobiernos estatal y municipal que basados en un supuesto semáforo verde de la pandemia volaron no sólo a los jóvenes, sino a la población en general para que salieran a vacacionar y divertirse en Mazatlán, que todo estaba ya bajo control y para colmo, tanto los gobernantes del estado, así como del municipio, organizaron actos masivos sin ningún recato o medidas de prevención en materia sanitaria.

Uno de esos padres nos comentó con honestidad “reconozco mi responsabilidad por haberle dado a mi hijo la autorización para que se haya ido a Mazatlán” pero también queremos que las autoridades asuman su responsabilidad públicamente por haber volado a nuestros jóvenes con el consabido y alarmante aumento de contagios, “que al cavo estamos en semáforo verde y el gobernador de Sinaloa ya nos garantizó que se estaría ejerciendo un control estricto y que los hoteleros de Mazatlán asumían también el compromiso de cuidar los estándares de seguridad sanitaria “ y ya ven.

Quisiéramos, dicen los padres de familia, escuchar la justificación o disculpas de las autoridades de tan grave error.

Reiteramos que los gobernantes deben oír y atender la opinión de la ciudadanía y no actuar como absolutos bajo el influjo mal entendido y de soberbia de que “aAl cavo aquí yo soy la “autoridá” y ahí nos llevaron a una alianza federalista de gobernadores rebeldes con pésimos resultados para Durango; o como la creación contra natura de la Procuraduría Ambiental que le advertimos al Gobierno del Estado que era contraproducente crear una dependencia de esa naturaleza porque ya existían tres más para atender los casos en materia de vigilancia y de aplicación de sanciones, aparte de ser una fuerte carga infructuosa de gastos con cargo a los bolsillos del pueblo y ya ven, hoy el mismo gobierno da marcha atrás y decide desaparecer esa mal concebida procuraduría.