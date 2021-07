Columna liberal

No hace muchos años marchó hacia el eterno descanso un durangueño ejemplar, amigo no sólo de los masones y de lo cual no sólo se ufanaba y lo proclamaba públicamente, sino que su carisma le abrió políticamente las puertas en el ánimo de la ciudadanía en general sin distingo de partidos políticos, religiones, estratos sociales, etc.

Le estamos hablando por supuesto del caballeroso Jorge Herrera Delgado, a quien le negaron quienes se decían sus amigos, la oportunidad de ser un gobernador de lujo para el Estado de Durango.

¿Sería por haberse declarado amigo de los masones? Ya que el Yunke asentado en los altos mandos del antes hegemónico partido aplanadora es declarado enemigo del juarismo. ¿Sería porque pudieron más los intereses económicos y políticos lo que fue el factor determinante para que hicieran a un lado la persona del honesto ingeniero Herrera? a quien ya le habían prometido y asegurado que él sería el candidato y hubiera ganado de calle las elecciones, no como quien lo substituyó y a quien le hicieron triunfar con una y mil triquiñuelas como por ejemplo mandar gente armada y encapuchada a robarse las urnas en las casillas donde sentían ¿o sabían? que iban perdiendo como en la escuela Revolución aquí en la ciudad de Durango, o los cuestionados votos de La Laguna, etc.

Esa decepción y traición hicieron que su mal se acelerara y dejara antes de lo previsto este plano terrenal. La política podrá ser muchas cosas, pero no está exenta de traiciones y lo más doloroso es que esas traiciones se dan de parte de quienes menos se espera. ¿Recuerdan ustedes a los generales Serrano y Arnulfo R. Gómez, mandados asesinar por su compadrito del alma porque no quería que le hicieran sombra en la lucha por la Presidencia?

Casi igual le sucedió a Jorge Herrera Delgado de parte de quienes se decían sus amigos e hipócritamente en sus funerales le mandaron una corona de flores con la frase de “Cariñosamente de parte de…”. El afecto de que gozaba Jorge Herrera Delgado quedó de manifiesto al no caber las coronas dentro del recinto de la catedral y tuvieron que colocarse las demás alrededor de toda esa iglesia y por supuesto no faltó la de la Logia Francisco Zarco, donde siempre se le recordará con respeto y mucho afecto.

Acudimos a las oficinas del IMAC, lugar donde desde el personal que atiende al público proporcionan al ciudadano una atención plena de amabilidad y respeto fuera de lo que siempre ha sido una burocracia indolente; esperamos la llegada de Paty de la Cruz, la titular de esa dependencia quien y sin tener nosotros una cita agendada, nos recibió sin objetar trabajos pendientes y todas esas marrullerías que se acostumbran en la política sin estar exentos de esas mañas Sandra e Iván el terrible.

Fuera del asunto a tratar con la precitada funcionaria, ella amablemente nos platicó de los programas que se están llevando a cabo en favor de la ciudadanía no sólo citadina, sino también del medio rural en lo que es el arte y cultura. En un momento de la plática salió a colación el tema del Ing. Herrera Delgado y resultó ser que ella fue su colaboradora, de quien dijo haberle aprendido mucho, sobre todo la atención y respeto a la gente y entonces le externamos “ah, con razón”.

Durango requiere de un gobernador o gobernadora que para empezar lleve muy buenas relaciones con el ejecutivo federal y no se pelee con la cocinera. Y las cosas auguran éxito para nuestra entidad si el favorecido o favorecida es de Morena, por aquello de que en la presidencia y la SHCP ondea la bandera de esa corriente política de color morado. De acuerdo a la igualdad de género y los buenos resultados de las candidatas morenistas para gobernadoras, apunta lo mismo para Durango y nuestra entidad tiene dos cartas fuertes de mujeres con todas las capacidades y bien vistas allá en el centro.

Esperemos el manejo de las cartas y si se dan así las cosas podamos ver la construcción de la presa El Tunal ll, los hospitales del IMSS e ISSSTE, más amplio presupuesto, mayor flujo de inversión y obras, etc.

Lo que es una realidad es que mientras y como anotamos, la forma de trabajar de la directora del IMAC acreditan bonos al presidente municipal, por otro lado la forma de actuar o desempeñarse del subdirector de Tránsito y Vialidad empañan o desacreditan la imagen de la Presidencia.

Pues ese José Biden, muy católico, muy mocho, pero ya en el poder continúa con la política imperialista yanqui por ejemplo orquestar las protestas en Cuba como cuando organizaron la primavera árabe, los golpes atroces en Chile, Argentina, México, (contra Madero), etc. y etc.

Según él le preocupa el hambre de los cubanos, pero sí fuera cierto con levantarles el embargo lo solucionaría, pero no, quieren de rodillas a ese gobierno. Preguntamos ¿por qué hasta en México se organizan protestas contra el gobierno cubano y no contra el embargo criminal que mantienen los EE.UU contra el pueblo de ese país?