Columna liberal

¿Fue o no machista Jesús el Cristo?





Quedamos en entrega anterior de ir comentando los pros y los contras de los candidatos en perspectiva para la próxima elección de gobernador de nuestra entidad de todos los partidos, dado que la caballada ya arrancó de los partideros.

Los militantes de Morena exigen se tome en cuenta a los militantes de esta corriente que se la han partido en serio y no los han tomado en cuenta como un Nacho Aguado por ejemplo.

Por eso la raza de izquierda vuelve sus ojos para con la senadora Margarita Valdez, quien en pasado informe dio buenas cuentas no sólo por su quehacer legislativo, sino de su trabajo de campo apoyando a personas sin distingo de colores y como ella sí es de izquierda al igual que Gonzalo, pues van apuntados en primera línea para la grande de Durango. Y en cuanto a Espino Barrientos, tiene mucha lana y se sabe mover, pero la verdad no tiene presencia, ni arrastre con la gente de Durango y menos con las bases morenistas por su pasado ¿y presente? con la derecha.

Ahora voltearemos a ver a los suspirantes de las palomitas de azul y blanco percudido del PAN y refiriéndonos específicamente a un diputado electo, él sabe muy bien que pesa un pecado mucho muy grave en su contra por ser el responsable de la muerte de varios policías a su mando, ya que fueron masacrados por el crimen organizado por el rumbo de Mezquital. Un primer hecho ya se había dado por esos mismos rumbos muriendo ocho, o doce? policías de la PEP, quienes en una emboscada fueron abatidos.

Hemos sido testigos de algunas voces que dicen que Jesucristo fue machista porque sólo aceptó a hombres como apóstoles, discriminando a las mujeres en esos ministerios al no aceptarlas en su apostolado y que fieles a esa tradición hoy la Iglesia Católica se sostiene en esa postura de excluir a las féminas como candidatas a clérigas y menos a que ocuparen el Arzobispado.

Caso parecido sucedía en la Orden Masónica, donde según los Land Mark o leyes supremas para observancia universal, quedaban excluidas las damas para ser iniciadas en los grandes misterios de esta organización, pero como las logias son en su mayoría simbólicas, pues no hay problema.

Para tratar de entender estos menesteres es necesario explicar algunas enseñanzas que al parecer son complejas y a la vez sencillas. Los profetas, los altos sacerdotes, altos iniciados, sanadores místicos, los curanderos, magos, etc. observaban una dieta no sólo en los alimentos, (nada de irritantes, sobre todo la carne de puerco ), mínimo por tres días antes de un acto trascendente porque no les permite trabajar al espíritu, pero más que nada abstenerse de practicar el sexo porque se pierde una energía básica para contactarse con las fuerzas divinas; de ahí el obligado celibato a los sacerdotes católicos y todos aquellos que se entregan al alto sacerdocio como Jesús el Cristo, Buda, Kisna, Rama, etc.

Pero vayamos más al fondo en estos vericuetos y hagamos un alto en las sagradas escrituras donde se plasma “Dios y hombre” y que la mujer estará sometida al hombre y lo vemos plasmado en, o explicado en la bandera de Israel con sus dos triángulos equiláteros sobrepuestos, uno el que representa la materia que trata de elevarse con la ayuda del otro que desciende y que representa el espíritu o fuerza celestial.

¿Le dice algo amigo lector el águila y la serpiente de la bandera mexicana? Bueno resumidamente, Dios es para el hombre la fuerza o polo positivo y éste el negativo y al tener el operador las capacidades necesarias, conjunta esas dos fuerzas o energías y se producen cosas increíbles, a la vez que el espíritu de ese sacerdote, mago o alto iniciado va perfeccionando o puliendo su espiritualidad para trascender hacia otros planos superiores. Y como la mujer es el polo negativo con respecto al polo positivo del hombre, sólo con éste y de acuerdo con esa energía, será su campo de acción; no podrá trabajar, oficiar ni manejar por tanto las fuerzas de lo alto.