Columna liberal

Del soplo divino al soplo maligno





Nos harán el favor de disculparnos nuestros tanto amables como escasos lectores si antes de abordar nuestro tema principal hagamos mención de algunos hechos porque consideramos de justicia dadas las circunstancias en que se han presentado.

Primero, dejar constancia de la inconformidad manifiesta por gran parte de la sociedad ante la conducta reprobable de los maestros de la CNTE al encapsular el vehículo donde se transportaba el presidente de la república allá en el Estado de Chiapas, reteniéndolo por dos horas.

Desde candidato el presidente se manifestó en contra de la reforma educativa que afectaba a los maestros y ya como presidente cumplió su compromiso al echarla abajo cumpliendo además con otros compromisos en favor de los docentes. Muy mal se vieron esos maestros que a todas luces quedaron como unos malagradecidos y aparte irrespetuosos al denigrar la investidura presidencial.

Cría cuervos… Segundo, que las bases locales de Morena pugnan por que en la selección de candidatos para los próximos comicios se tome en cuenta a los que son auténticos militantes de izquierda como Nacho Aguado para la presidencia municipal y la senadora Margarita Valdez o Gonzalo para la gubernatura.

Referenciado está en las sagradas escrituras que el Gran Ser mediante el Soplo Divino dio vida a su creación, o sea al hombre y también encontramos que “la palabra fue” que mediante la voz con determinada vibración Él creó el universo, de tal suerte que quienes se adentran en estos conocimientos pueden lograr influir en el ánimo de las conductas y comportamientos de sus semejantes, pero cuidado, porque hay quienes se valen de esos poderes para dañar a las personas para satisfacer su ego y esto ha existido en todos los tiempos; recordemos cómo San Pedro derrotó al mago Simón cuando al estar enfrentados éste trató de sorprender a Pedro y estando dentro de un recinto el mago empezó a caminar en el techo, pero el apóstol mediante una fórmula u oración hizo precipitarse al suelo a su enemigo, quien al caer de cabeza murió en el acto.

Cualquier persona que quisiera influir en otra, dispone de palabras persuasivas, de soplos magnéticos, de contactos ligeros pero voluptuosos, pero el amor que quisieran inspirar o lograr los malhechores sería un verdadero acto de vileza y vergonzosa servidumbre inmoral.

El uso de tabaco y rapé son auxiliares peligrosos como filtros estupefacientes y envenenamientos de la razón, por eso, para evitar la absorción de una voluntad por otra y para velar por que eso no suceda tenemos que aprender a diferenciar las atmósferas puras de las impuras, porque los verdaderos filtros, los filtros más peligrosos son invisibles; son las corrientes de luz vital radiante que mezclándose y cambiándose producen las atracciones y simpatías que como experiencias magnéticas no dejan lugar a dudas.

Se ha hablado en la historia de la iglesia de un heresiarca llamado Marcos que hacía volverse locas por él a todas las mujeres sobre quienes soplaba; pero su poder fue destruido por una valerosa cristiana que sopló primero sobre él diciéndole ¡que Dios te juzgue! El cura Gaufredy fue quemado por brujo, pretendía que se enamoraran de él todas las mujeres a quienes soplaba.

¿Podríamos suponer en el infinito una sinrazón inmensa cuando existe la razón en lo infinito? La verdad no se oculta a nadie. Dios está visible en sus obras y no exige a los seres nada que sea contrario a las leyes de la naturaleza; la fe es la confianza y la eterna razón del verbo divino.

Si se cree en la razón absoluta, la verdad y la justicia, no se debe temer a nadie, nuestra luz rechazará instintivamente a la de los malvados porque caerá bajo el dominio de nuestra voluntad. Así, las mismas substancias venenosas que nos pudieran administrar no nos afectarán, podrán acaso enfermarnos, pero no podrán jamás subyugarnos o hacernos criminales.