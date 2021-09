Columna liberal

Tenía razón un conocido columnista de que la tierra de San Juan del Río es muy pintoresca y bonita. Sus calles caracoleando, la mayoría de sus casas de construcción antigua y de sus muchachas bonitas no podemos dar razón porque estuvo siempre presente el supremo gobierno, nada de voltear a ver.

Visita obligada a La Coyotada, lugar donde nació el Centauro del Norte, estratega militar de fama mundial, pero el más reconocido inclusive por Napoleón de Bonaparte fue José María Morelos y Pavón, después Villa. Muchas atenciones y disposición del director de Turismo de esa municipalidad, J. Humberto Valdez A. que hasta quedamos de regresar muy pronto.

Vecinos del fraccionamiento Domingo Arrieta de esta ciudad capital nos piden agradecer a la contralora municipal, Marta Judit Ávila Lucero, por su valiosa intervención para que se lograra la instalación de un semáforo en el cruce de la vialidad Ismael Lares y bulevar Domingo Arriera ya que es un cruce de alto riesgo y que las dos anteriores administraciones municipales ignoraron dicho problema y se iban por la tercera, pero gracias a la contralora de hierro, (por aquello de ser dura e inflexible ante los errores, abusos, incumplimientos, corruptelas de parte de transgresores de la ley, llámese sindicatos, servidores públicos, prestadores de servicios, etc.), y a las gestiones que sobre el particular realizara el Comité de Vecinos Gral.

Guadalupe Victoria, A.C. fue que finalmente se colocó el referido semáforo, que de haberse instalado antes, se hubieran evitado tres muertes por atropellamiento, (éstas con cargo a Enríquez Herrera ocurridas en su trienio municipal, y quien hizo caso omiso del problema), además de los muchos heridos y cuantiosos daños por los múltiples choques. Posteriormente reseñaremos un episodio valiente de Ma. de la Luz Muñoz, conocida como Luchita (qepd) quien coadyuvó en el caso.

Ahora sí, platiquemos de esos desagradables insectos que son las moscas porque tienen mucho qué ver con los de aquí y de allá, sí, de por el rumbo de España del partido ultraderechista Vox. Pues resulta que por casualidad en un vehículo que andaba por la sierra, se vinieron tres moscas y al llegar a la ciudad alguien fijó su atención en esos animalitos y surgió el comentario de que eran moscas serranas y alguien más preguntó que cuál era la diferencia con las de la ciudad.

Después de una rápida reflexión otro alguien opinó que no había ninguna diferencia más que el lugar de origen, porque de ahí en lo demás no existía ninguna porque tenían los mismos hábitos, principalmente pulular entre las heces fecales y materia orgánica en descomposición que le sirve de alimento y que con sus hábitos y desplazamientos a los lugares de los humanos son un alto riesgo para la salud por ser transportadores de una gran variedad de microbios y bacterias.

Esto viene a colación porque existen unos que por ser de la ciudad y haber cursado una profesión y leer a varios escritores, pues se creen muy superiores a todos los que no son o piensan como ellos, para esas personas todos los demás son ignorantes, son esas finísimas personas los non plus ultra y por tanto clasistas, discriminatorios y por tanto reaccionarios a ultranza y los que no, son como de una raza infrahumana con genes degradados y que nunca alcanzarán el status bello, elegante, culto y superior donde ellos creen estar y hasta se atreven plasmar públicamente esos pensamientos e ideas gracias a la libertad de expresión conquistada por esos a quienes ellos despectivamente llaman ‘incultos’.

Por ese tipo de personas con esa clase de pensamientos que rayan en un conservadurismo a ultranza es que nos atrevemos a compararlos con las moscas que pertenecen al campo o la ciudad, son del mismo tipo de baja ralea, porque su mente está alimentada por la maldad y la perversidad, pues van los domingos a confesarse y comulgar para que les perdonen sus malas acciones de la semana y listos para empezar de nuevo el lunes a lo mismo.

O sea que no alcanzaron a captar el mensaje de lo alto de que estamos aquí para evolucionar especialmente en lo espiritual, de tal suerte que quedan bajo los conceptos bajo el criterio que de ellos expresó Renato Leduc en relación a los coyotes de Coyame que son “Mustios y pendejos” algo así como lo dijo también literal y muy elegantemente en su columna de la OEM del viernes último El Filósofo de Güémez: “Nomás lo pendejo sirve y nace sin ser sembrado. Y nace sin ser sembrado porque nadie lo sembró, todo mal tiene remedio… NOMAS LO PENDEJO NO”.