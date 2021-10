Columna liberal

Sencillez y humildad, puertas mágicas

En nuestro constante peregrinar en busca de algo que pueda ser de interés para nuestros estimados lectores, se nos ocurrió solicitarle una entrevista a la senadora Margarita Valdez con tan buenos resultados que con toda sencillez y sin darse la importancia de que adolecen casi todos los políticos, a las primeras de cambio nos dijo que sí y mañanera como es ella, a la vez que puntual, iniciamos más que una entrevista formal, una plática de amigos, como si ya fuéramos viejos conocidos.

Como todos sabemos, ella no negó que aspira a ser candidata por Morena para la gubernatura de Durango y lo que se nos hace raro es que no anda haciendo muchos aspavientos publicitarios de las actividades que en bien de la sociedad ella realiza. Quisimos saber algo de su quehacer y para esa fecha en que nos vimos,(2 de octubre), nos informó que tenía una reunión con un grupo de jóvenes cuyo tema era el suceso de Tlaltelolco.

Luego tenía una entrevista con mujeres que habían superado el problema de cáncer de mama y de quienes siempre ha estado al pendiente y apoyando, asunto que le preocupa mucho y dentro del senado propugna desde la prevención, detección y tratamiento y se ha propuesto que sea un solo protocolo a seguir para este problema del cáncer, organizando además foros de la salud.

Luego ampliaremos más detalles de las positivas actividades que realiza Margarita Valdez tanto dentro de la Cámara de Senadores como fuera de ella en bien de la sociedad y de la nación, todo con una valiosa actitud de humildad, con la cual abre muchas puertas.

En otro espinoso tema y fuera de toda pasión les comentamos que la debacle del catolicismo es una caída anunciada desde que el clero católico sostuvo que la tierra era plana y que era el centro de nuestro sistema planetario y que inclusive el sol mismo giraba alrededor nuestro.

Y ay de aquel que se le ocurriera contradecirles, para eso estaba la terrible inquisición. Muchos graves errores y de los cuales el Vaticano ha pedido disculpas como las acciones del padre Maciel y tantos más por el estilo, no ha bastado para detener su caída. En México no se han resignado a aceptar que dejamos de ser un estado teocrático de facto, lo que dio pie a una guerra civil de tres años cuando se dictaminó la separación iglesia-estado y que con la injerencia de los conservadores dio lugar a otra de más de tres años cuando el imperio y la restauración de la república.

Insólito, hoy tiene qué aliarse con otras iglesias o corrientes religiosas para sostener sus posturas como en la despenalización del aborto, porque todavía por los años cincuentas eran apedreados y correteados aquí en Durango por los católicos los que hacían proselitismo para otras sectas o religiones. Hoy y con el respaldo de fanáticos y conservadores a ultranza protestan por decisiones legales que corresponden al estado; y puedan no tener observancia dentro de las iglesias o para con los que no acepten esas disposiciones, pero la ley afirmaban hace poco los mismos panistas, grupos de la derecha y fementidos, que eran para cumplirse, no para discutirse.

Sabia virtud de conocer el tiempo y llegó la hora de que los religiosos y sus seguidores acepten que las amenazas del infierno, la excomunión, etc. ya no son efectivas y con las cuales se tenían secuestradas las mentes de los fieles.

Hoy las encuestas en este Durango mocho y reaccionario nos dan un casi 50% para los que están a favor y en contra de la despenalización del aborto, si eso no les dice nada, llegará más pronto que tarde el fin del poder del clero. Ya el estado se está desligando de la injerencia de la iglesia en asuntos del estado como el anular una elección en contra de MC. en Jalisco por inmiscuirse el cardenal Iñiguez en las pasadas elecciones.