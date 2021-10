Columna liberal

Yo también quiero ser gobernador









Permítasenos antes de entrar en materia, reiterar el reconocimiento al trabajo y entusiasmo con que se desempeña al frente del IMAC, Paty de la Cruz y destacaremos que en su encomienda en las acciones, proyectos, etc. en favor de la cultura, no hace distinciones para quien toca las puertas de ese instituto sobre la pertenencia a partidos políticos, ideologías, estratos sociales, etc. es una funcionaria que está cumpliendo bien su encomienda y lo está haciendo más que bien.

Quisiéramos decir lo mismo de Marisela Escobedo Rentería, jefa del Departamento de Educación Vial del municipio de Durango, quien se está tardando en atender un problema vecinal y su solución en el fraccionamiento Domingo Arrieta de esta ciudad capital. Se le ha pedido su intervención y hasta ahora ha hecho caso omiso.

Los detractores del gobierno federal sólo se dedican a descalificarlo sin conceder el mérito o reconocimiento a las obras para el bien común o del país, por ejemplo, se acaba de aprobar recientemente en el pleno de la Cámara de Senadores y por unanimidad la regulación del uso de grasas trans de uso industrial luego de la realización previa de mesas de trabajo, un foro con las organizaciones de la sociedad civil, Salud Justa, y México Saludable, así como, especialistas de la OPS y por supuesto de la Secretaría de Salud.

En estas actividades fue muy destacada y relevante la participación de la senadora Margarita Valdez, por ser ella la creadora de esta iniciativa, ya que las grasas hidrogenadas de uso industrial son las que se usan en la fabricación del pan Bimbo, pastisetas, galletas, etc. para preservarlas por más tiempo. Lo asombroso de esta iniciativa es que fue aprobada por unanimidad, porque ya ven que la oposición siempre vota en contra de lo que gestiona la 4T.

Y ya que tratamos del uso de substancias o productos de riesgo para la salud humana, los de enfrente no concedieron el mérito al decreto por medio del cual se prohíbe el cultivo de granos transgénicos y el uso del insecticida glifosfato que estaba extinguiendo todos los insectos en el campo, preocupante eso al extremo porque en ellos están englobados los polinizadores especialmente las abejas.

Y parece que la memoria colectiva es muy frágil, pues algo muy parecido es el caso de que el presidente prohibió el uso del fraking en la perforación del suelo para la extracción de hidrocarburos y gas natural, muy perjudicial ese sistema por ser altamente contaminante para los terrenos adjuntos, así como de los ríos y lagos.

El ingeniero Héctor Arreola Soria se destapó también como aspirante a la gubernatura de nuestro estado y lo hizo con una frase muy singular diciendo que quisiera ser gobernador porque le gustaría servir a Durango. A nosotros también nos gustaría servir a nuestro terruño aunque sea de regidor, pero como ni somos polacos, ni tenemos dinero para la campaña y aparte ni en nuestro entorno somos populares, pues nos conformamos con esta grata pasión de escribir como en este espacio, porque cuando uno prueba la tinta….

No es de creérsele a Manuel Espino eso de que su proyecto para el progreso de Durango es únicamente para procurar que nos vaya bien a todos, que ya es tiempo de que soplen otros aires para nuestro estado, o sea que no convence eso de que para ello no lo mueve el interés de ser gobernador. Sí, cómo no y entonces por qué no lo echó a volar antes. Si ya estuviera funcionando ese proyecto y tuviéramos resultados palpables, entonces sí Manuel Espino, más que ganado el derecho y mérito en sus pretensiones para ser gobernador, pero hasta ahorita lo único relevante que se le ha visto en Durango es la cuereada que le pusieron sus cuicos a los panistas que pretendieron tomar por asalto el Congreso.