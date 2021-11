Columna liberal

Liberales, a favor de candidatos de izquierda en Morena









En escrito de fecha 20 de octubre próximo pasado dirigido al líder nacional de Morena, Mario Delgado, los miembros de la” Asociación Liberal Francisco Zarco Mateos, A.C. le manifestaron que para la próxima selección de candidata o candidato para la gubernatura de Durango se pronuncian porque el elegido sea un militante de izquierda.

Porque no es justo que personas que provienen de la derecha, inclusive del Yunke incrustados en Morena, hayan sido los ganones para ocupar puestos de elección popular, que si bien llegaron a verse favorecidos con algún escaño en los congresos federales, estatales y hasta presidencias municipales, ello se debió al fenómeno AMLO de 2018.

Aducen los liberales que la irrefutable prueba de lo anterior es que se perdió en el 2020 en el estado la casi totalidad de los municipios, incluido Durango y se perdió posteriormente la mayoría en el Congreso local por varias motivos, uno de ellos fue que el origen de la mayoría de los candidatos fueron de antecedentes priistas y panistas, inclusive de origen yunkista y que por ello se han dado traiciones como la de Lily Téllez y Germán Martínez.

Ante esos argumentos los precitados liberales le manifiestan a Mario Delgado que por ello deciden otorgarle su total apoyo a elementos de la auténtica izquierda; para la candidatura para gobernador de Durango a Alejandro González Yáñez o que si por razones de género se trata, que sea la senadora Margarita Valdez y para la presidencia municipal de esta ciudad capital nadie mejor que Nacho Aguado o Iván Martínez, valiosos elementos que garantizan el triunfo de Morena porque sus comprobados méritos son una talacha permanente en Morena y una honestidad fuera de discusión.

En otro asunto, este miércoles pasado, tuvo lugar en el museo Francisco Villa la presentación del libro Dolores del Río en Durango, del novel escritor Sergio Sánchez Carrasco, quien en su muy particular estilo se ha dedicado a hacerle justicia a personajes ilustres de Durango y en esta ocasión fue a la diva del cine mexicano Dolores del Río, artista de reconocida fama no sólo nacional sino mundial quien por sus grandes dotes y aptitudes cosechó la aceptación de todos los cinéfilos de las décadas de 1920 a 1960.

El precitado libro está enriquecido documentalmente con reportajes y fotografías de El Sol de Durango que dan fe de la grandeza de Dolores del Río, quien siempre fue amante de su tierra y en una placa que está en la casa que fuera su hogar se puede leer lo siguiente “Dentro de algunos años algún joven, alguna pareja de enamorados, algún hombre, alguna madre con su hijo de la mano, pasarán por mi casa y quizá me dediquen un recuerdo, un pensamiento”.

Para nosotros en lo particular, aparte de reconocer en Dolores del Río su belleza de mujer y sus atributos y dones artísticos nos conmueve que aún siendo una persona de una familia de origen burgués y casada inicialmente con un hacendado, una de sus más grandes cualidades fue su filantropía, pues siempre se preocupó por apoyar a los necesitados sobre todo de origen humilde.

Fue como don Francisco I. Madero, quien a pesar de ser hacendado, periódicamente se reunía con otros hacendados de la región para conminarlos a ser más humanos con la peonada procurándoles mejores salarios y condiciones de vida. En una ocasión por manifestarse ella y apoyar a los sindicalizados de E.U. ello le valió ser deportada de ese país.

Sabemos que la estación de radio Estéreo Tecnológico ya no funciona. Radiodifusora creada y orgullo de Jorge Herrera Delgado ¿Para eso la querían? ¿para botarla a la basura de esa manera? De plano…