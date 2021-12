Columna liberal

Pecado del adulterio fomentado









El pecado de la lujuria ha sido a través de todos los tiempos un tema que ha merecido la atención tanto de la ciencia como de las diferentes religiones y practicada desde las más altas esferas sociales, culturales del poder político.

Inclusive tolerada y hasta practicada por los más altos dirigentes religiosos, no se diga los medianos y bajos estratos sociales y quien diga que esté libre de este pecado, que lance la primera piedra, pues partiendo nada más de la sentencia de Jesús el Cristo cuando dijo que todo aquel que tan sólo con voltear a ver a una mujer con deseo ya está adulterando, pues entonces y siendo así y más si se consuma ese deseo, pues estamos más que amolados.

La religión judeo cristiana que es la base y origen de la iglesia católica, fundamenta sus principios y reglas en los mandatos contenidos en las santas escrituras y donde según esos relatos los reyes judíos compartían el poder con los jerarcas religiosos, o en ocasiones uno pesaba más que el otro, lo cierto es que y enfilados al tema que nos ocupa, las cuestiones de las relaciones conyugales resultan muy contradictorias por esto.

Según el decálogo se mandata que no desearás la mujer de tu prójimo y aplicando los conceptos de Jesús con tan sólo el voltear a ver una dama con lujuria ya se cometió adulterio entonces por qué el rey David sí podía tener su esposa y quinientas concubinas y Salomón su esposa y ochocientas concubinas y aparte éste engendró un hijo con la reina de Saba.

El Rey David le robó su mujer a un judío, se la llevó a palacio y fue la madre de Salomón pero ya cercana su muerte padecía frialdad física.

Entonces los sacerdotes le llevaron una jovencita virgen de 15 años, pero está escrito en la Biblia que compartieron su lecho, pero no la “conoció” (sinónimo de que el rey no le pudo cumplir), por supuesto que no nos queremos meter a hacer señalamientos con clérigos ni iglesias para no pisar callos, lo que sí queremos dejar constancia es que en esta práctica se encuentran además personas que presumen de mucha decencia, honradez, reputación y resulta que son altamente hipócritas en éste y otros rubros y nos viene a la memoria como se refería a ellos allá por el 1905 el general Escudero a Silvestre Dorador, después de que el mílite fue comandante de la plaza de Durango.

“Ahora sé que muchos de los que pidieron su fusilamiento, lo han ido a visitar al hotel, le dan abrazos en la calle y lo felicitan. Sus paisanos señor Dorador por lo menos entre ciertas clases sociales son muy hipócritas y gentes muy falsas, comulgan todos los días y tienen muy mala alma, se refería por supuesto a los reaccionarios” tan calumniado como usted entonces lo fui yo después diciendo ellos que vendí la plaza en quien sabe cuántos miles de pesos y por eso fui sometido a proceso.

Para conocer más del pretendido fusilamiento de Silvestre Dorador, fundador de la colonia Obrera y que hoy merecidamente lleva su nombre, preso sin orden de aprehensión siendo presidente municipal y conducido a prisión con tres de sus hijos para ser fusilados por no ceder los terrenos municipales donde se construiría la precitada colonia a un miembro de los potentados de esta ciudad.

Después de ser liberado Dorador por las fuerzas revolucionarias que tomaron Durango, fue un brillante diputado federal constitucionalista de 1917.

Pero todos y otros muy importantes datos de Silvestre Dorador los podrá consultar en el libro por él escrito en prisión y que próximamente saldrá a la luz en una reedición más, ya que no se encuentra en ninguna librería por estar ya hace tiempo agotado.