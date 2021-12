Columna liberal

Las misteriosas concepciones espirituales sin sexo

Los tiempos modernos han dejado sin límites ni acotaciones la percepción de hechos que antes eran tabúes como por ejemplo lo que en religión eran misterios o dogmas que no aceptaban discusión, referencias sobran en que nos remiten en que antaño resultaban mujeres embarazadas sin que hubiera la participación de un varón en el acto sexual y en lo científico menos se admite ese hecho, pues no valida hechos no comprobados.

Sin embargo, los esoteristas tienen una versión muy particular que de alguna manera tiene cierta afinidad con las percepciones religiosas. Una aclaración sobre la palabra esoterismo; en el idioma griego y sobre todo en los colegios de la sabiduría pitagóricos, a los alumnos o iniciados avanzados y a los cuales ya se les habían trasmitido ciertos secretos de acuerdo a su grado de avance, se les consideraba que estaban dentro del círculo y los que aún permanecían como aprendices se les consideraba fuera de él (essos dentro, exos fuera), los primeros correspondían al esoterismo y los segundos al exoterismo, por lo tanto se comprende que los conocimientos y secretos que se trasmitían a un grupo selecto era el esoterismo, es decir lo oculto a los demás.

Por eso siempre se ha tenido mucho cuidado y reserva en tocar estos temas, máxime en tiempos de la santa inquisición; pero veamos y aclaremos. Hoy en día la misma ciencia admite que hay mundos o planos paralelos, las religiones aceptan que hay seres espirituales que interactúan en este plano que habitamos los humanos a los que llaman ángeles, arcángeles, demonios, etc.

Y es por eso que explican que mujeres escogidas por la divinidad fueron concebidas como por ejemplo la Virgen María, la madre de Pitágoras también. Por otro lado, existieron mujeres y hombres que fueron visitados en sueños y atacados sexualmente por unos seres espirituales demoniacos llamados íncubos (masculinos), y súcubos, (femeninos), aquellos poseen en sueños a las mujeres y los otros se solasan con los hombres, un ejemplo, se dice que la madre del mago Merlín fue engendrada por uno de estos seres.

No olvidemos que la Biblia da razón de los ángeles caídos, o sea seres espirituales que engendraron a las hijas de los hombres.

Bien es sabido que hay personas que se dedican a la investigación de los fenómenos OVNI y ofrecen testimonios de seres extraterrestres que están entre nosotros y practican entre los humanos abluciones o secuestros, donde en sus naves someten a las personas a diferentes prácticas o intervenciones en sus cuerpos o mentes y ofrecen testimonios de múltiples casos de la presencia e intervención de esos seres y no sólo de hoy, sino de casos a través de todos los tiempos y en todas las latitudes. Usted amigo lector tiene la palabra y la decisión de creer o no creer, pero lo más recomendable es investigar y esperar la revelación que del fenómeno OVNI haga el gobierno de los E.U. que está dispuesto a abrir sus archivos secretos sobre estos temas y que como ya adelantó y también aceptó, que hay hechos que confirman que sí hemos sido visitados por otras entidades inteligentes que viajan en naves interespaciales.