Columna liberal

Quienes investigan los comportamientos y conductas humanas han llegado a concluir que quienes viven junto al mar por lo general son personas alegres, vivaces y espontáneos; una de las razones es que al nivel del mar existe más oxígeno que en las partes altas y este elemento hace que la gente esté más avispada eufórica y alegre.

Esta es la razón por la que en los grandes casinos en el sistema de ventilación filtran oxígeno, lo que hace que los clientes se pongan muy motivados y dispuestos a apostar y a consumir.

Por otro lado, las personas que viven en los climas muy fríos, este tipo de temperaturas hacen que se active una de las glándulas que tenemos en el cerebro produciéndose una hormona que hace que nuestra mente genere cosas magnas, ya sea en el campo de las ciencias como en el arte, de ahí que Mozart, Beethoven, Wagner, Handel, Einstein, Marx, Lenin, Freud, Netzie, etc. tuvieron la inspiración necesaria para concebir grandes obras o grandes inventos.

Otro ejemplo más de que las bajas temperaturas influyen en todo ser viviente, es la floración de los árboles frutales; cuando hay muchas y fuertes heladas inclusive nevadas, se activan las hormonas de estas especies que tiempo después hacen que floreen esos árboles y después y sin necesidad de compensadores se obtenga una buena cosecha.

Si le sirve de algo al presidente Salum le recordamos que en una pollería le expresamos que no éramos panistas, pero que nos daba gusto que le hubiera ganado a Enríquez Herrera la presidencia y hoy que pretende reelegirse le externamos que ha tenido buen desempeño en su responsabilidad oficial gracias por ejemplo al buen trabajo en las direcciones como AMD, Contraloría e IMAC a cargo de Martha Judith Ávila y Paty de la Cruz respectivamente, pero hay personal que sólo acudiendo a la Contraloría atiende las necesidades de la ciudadanía como su secretaria particular, Subdirección de Tránsito y Vialidad y Sub Dirección de Obras Públicas Municipales.

Seguramente quienes nos honran con la lectura de esta columna, están enterados de que los astros influyen en toda la vida de nuestro planeta. Por ejemplo, en luna llena se intensifican los partos en todas las especies; con una vieja y sabia práctica, nuestros ancestros cortaban los árboles en luna llena, ya que de esta manera se obtenía madera que duraba hasta cientos de años sin apolillarse.

Era un proceso que se llevaba antes y cuyo conocimiento tal vez muchos no sabían el por qué, ya que sólo se trasmitía esa práctica de generación en generación, La razón es que cuando se está en luna llena sucede que, así como por el poder de nuestro satélite se producen las mareas, asimismo la sabia de los árboles sube a todo lo alto del árbol lográndose así madera de una muy larga durabilidad.

Nos tocó constatarlo en una iglesia que por alguna razón no se terminó de construir en el poblado de Cuale, en Jalisco. Los escalones de madera de enebro de una escalera en caracol quedaron expuestos a la intemperie y conservaban una resistencia tal, que pudimos subir sin ningún riesgo. Asombrémonos, la información que se nos dio fue de que esa iglesia tenía 400 años.

Ya ni le busque doctor Enríquez, palo dado ni Dios lo quita. Uno de sus alegatos es de que en las encuestas usted apareció como el más conocido; pues sí, pero de ese total que se encuestó, más, mucho más de la mitad lo conocemos, sí, pero con no muy buenas recomendaciones.

Ya no se desgaste ni gaste más dinero aunque ande sobrado de chenchos, porque quienes andan volados y acelerados con usted recurriendo inclusive a prácticas violentas y provocando desunión, a la hora de la hora van a quedar volando. Tome nota de la actitud y disciplina de Benítez Ojeda, quien luego de ser cantinero hoy le tocó estar del otro lado de la barra y aguantando vara.