Columna liberal

El pueblo judío después de la diáspora continuó unido a través de su religión y con ello logró el control del capital internacional casi total, lo que les permitió contar con su actual territorio, (apenas nos salvamos, porque estaba en la mira la península de Baja California), y obvio que su religión les impone la práctica de ciertos ritos acompañados de una rica simbología e historia que enraíza su fraternidad y solidaridad.

De igual manera esto se da con la masonería, porque su permanencia o vigencia tiene sus orígenes en sus rituales, máxime que gran parte de su conformación y organización se basa en los fundamentos del templo de Salomón, eso en lo que respecta a su historia más moderna, pues R. W. Mackey historiador de esa Orden Iniciática dice que ésta tuvo como uno de sus guías iniciales más sólidos a Noé, por lo que a los seguidores de esta corriente iniciática, espiritual y filosófica se les conoció con el nombre de Noaquitas.

Pues bien, estos dos ejemplos son la muestra de que la religión, la unión grupal, de pueblos, naciones, asociaciones, fraternidades, clubes, etc. su permanencia se basa en ciertos códigos, rituales, simbología, ceremoniales, etc. y que dentro de estas últimas existen ciertas prácticas y conocimientos secretos que no se comunican sino a ciertos miembros que han avanzado espiritual y moralmente, porque si no fuese así sería peligroso otorgar poderes a personas que harían mal uso de ellos; y es así que cuando un clérigo después de haber poseer el grado de cura o maestro masón en el caso en la masonería, se le otorga el grado de obispo equivalente al grado 33 de la referida organización

Así pues que dentro de los grupos esotéricos y religiosos existen ciertos conocimientos secretos que sólo se les otorga a personas o miembros que han demostrado ser confiables y responsables como por ejemplo sólo un obispo tiene los poderes para practicar un exorcismo, mas no de un cura hacia abajo. Dicho lo anterior se puede decir que esotérico viene del griego “essotérikos” derivado de ‘esso’ que significa “dentro”, lo que está “oculto” aplicado a las doctrinas filosóficas o religiosas que sólo se comunicaban a los elegidos, por el contrario las enseñanzas que se comunicaban a las grandes multitudes, esas son exotéricas, del griego exotéricos, derivada de exxo que significa fuera, que se interpreta como los que están, fuera del círculo.

De tal manera que los elegidos o miembros de alto rango en organizaciones y religiones, saben cómo ejercer poderes para modificar ciertas circunstancias tendientes al bien y de ninguna manera para ocasionar el mal o invocar fuerzas o espíritus del mal, quien así lo hicieren está practicando lo que se llama magia negra.

Por supuesto que existen personas que tienen dones o facultades sin haberse iniciado en alguna organización, pueden hacer curaciones milagrosas, ver a futuro los hechos o acontecimientos, premoniciones tanto en sueños como en vigilia etc. dícese que las personas que nacen con un ojo de un color y el otro de diferente color al primero, que tienen el don de la sanación, pero si no lo saben ni lo advierten pues es un desperdicio.

Volviendo a R.W. Mackey, dice este escritor que cuando de lo alto se dejó de entablar la comunicación con los profetas o ministros de la ley, entonces se otorgó a los poetas virtud, ya que quien posee estas facultades lo es logrado por la inspiración que generalmente se da por algo con relación o conexión con lo divino.

Por esta última circunstancia es que Jesús el Cristo podía sanar sin usar medicina o aparatos quirúrgicos, multiplicar los panes, el poder ser invisible como cuando en el templo se les desapareció a los soldados romanos, la clarividencia como cuando antes de entrar a Jerusalén mandó a uno de los cuyos por un pollino en tal casa que estaba a una distancia o lugar inapreciable a donde estaban, lograr la resurrección entendida en su real y verdadera esencia, predicar y hacerse oír sin micrófono en una barcaza a la orilla del mar ante una gran multitud, etc.