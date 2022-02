Columna liberal

Para quienes creemos en la reencarnación de las almas, tenemos la seguridad de que la ausencia física de la doctora Celeste Sánchez Romero será temporal.

Y se dará su regreso precisamente en el terreno que a ella tanto le apasionó en vida, o sea en lo que es la izquierda, esa izquierda de sus amores y donde se desenvolvió con tanto entusiasmo cumpliendo con lo que a ella le tocó desempeñar.

No le conocimos personalmente, pero quienes formamos parte de esta corriente ideológica y progresista nos basta saber de aquellos que ocupan con valentía y convicción su trinchera, porque nos seguimos los pasos a través de nuestro desempeño y después de ella vendrá alguien más a recoger la estafeta que tan nítidamente condujo como una auténtica guerrera.

Hasta pronto Celeste, fuiste un orgullo para tus padres y tu familia toda y también para quienes seguiremos en esa noble tarea en favor del pueblo, así como tú, digna y orgullosamente lo hiciste en tu momento en el anhelo de una patria mejor.

Y a propósito del trabajo del periodismo en el cual también incursionó Celeste como editorialista, queremos hacer referencia a la lucha desigual que se da entre el presidente López Obrador y la mayoría de los medios tanto radiofónicos, escritos como televisivos, porque en esa agresión diaria contra el presidente y él sólo con su conferencia mañanera, pues la mera verdad les ha venido grande y dejando en claro que la animadversión de sus adversarios se da porque ya no hay “ayudas”, ya que en los gobiernos anteriores siempre hubo graves conductas políticas y de administración y poco o nada se supo teniendo como causal la corrupción, tanto así que hoy piden, amenazan y exigen los detractores de AMLO que se cancele su mañanera que porque está causando divisionismo, que está provocando incertidumbre en los planos social político, económico, etc. Pero ya les advirtió el Peje “me quebro, pero no me doblo”.

En ese mismo plano de la comunicación queremos hacer resaltar que al estallar la revolución de religión y fueros y en referencia a las actitudes de los liberales que se manejaron sin dobleces, pero eso sí, con mucha dignidad, entereza y valor; aunque el referente de ellos más conocido es Francisco Zarco, veamos cómo se las gastaba don Ponciano Arriaga, el diputado excelso da la máxima tribuna y reconocido como el padre de la constitución de 1857; al estallar la revolución de religión y fueros en 1833, Arriaga estableció un periódico vehementísimo con otros estudiantes y se hizo el periódico más decidido cuando ya Arista estaba en Guanajuato prevenido contra las iras de Santa Ana. El periódico de los pronunciados le dijo a Arriaga intimidándole, que esperaba que repitiera sus bravatas frente a los cañones de Guanajuato.

Arriaga se enlistó en la Guardia Nacional, marchó a Guanajuato y en lo más empeñado de la sangrienta toma de esa ciudad, luchando temerario gritó desde una trinchera “ Díganle a Arista que aquí está Ponciano Arriaga, el de las bravatas del periódico”” Arista supo este rasgo de Arriaga a quien no conocía y desde entonces conservó por él una profunda estimación.

Casi nadie conoce de la lucha de Cresencio Rejón, gran liberal de los tiempos de la reforma, mandado a golpear y encarcelar por Santa Ana y sin embargo nunca renunció a la lucha por un México libre y justo, fue brillante diputado y funcionario de alto nivel por su gran preparación, de él un biógrafo se expresó así “ Fue apóstol constante de la libertad de los pueblos, proveedor laborioso e incansable de su bien y engrandecimiento y falleció como Arístides, sin poder legar a sus hijos una mediana fortuna. Dn. Manuel Cresencio Rejón perseverante en sus propósitos firme y resuelto en sus combinaciones acerca de la ciencia administrativa republicana no se limitaba a defenderlas con la elocuencia de sus palabras, echaba mano de la pluma con calor, derramando la luz en sus escritos desenvolviendo sus ideas siempre con gran acopio de razones, expresadas con un estilo lleno de valentía, de corrección y de elegancia”.