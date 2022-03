Columna liberal

“Nos dejaron solos” dijo en tono de reclamo, tristeza, impotencia y desilusión el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con relación a los países de la OTAN y otros gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc. ante la invasión armada por parte de Rusia, luego de que estos países alimentaron la ambición de ese país invadido prometiéndole apoyo de tropas para como el presente caso, armamento y municiones, (eso sí se dio), ingresarlos al mercado europeo, su ingreso a la OTAN y esa fue la gota que derramó el vaso.

Los países miembros de la alianza atlántica midiéndole el miedo a las capacidades de Rusia y las demás consecuencias políticas y económica se disculparon diciendo que no podían incursionar militarmente que porque Ucrania no pertenece a la OTAN; qué disculpa tan simplona, mentirosa y llena de traición, cómo si mandaron tropas y armamento bélico de tierra, agua y aire a Irak que no pertenece a ese tratado del Atlántico, con el pretexto y mentira de que ese país tenía plantas atómicas, cosa que se comprobó posteriormente no era cierto, igualmente participaron en esa invasión muchos países más como Alemania, Canadá, Australia, Turquía y hasta uno centroamericano, etc. obedeciendo las instrucciones del policía del mundo o sea Estados Unidos, en pos ellos del petróleo de Irak.

Luego entonces resulta mucho muy inconcebible que por el mundo entero se hayan organizado manifestaciones, protestas, descalificaciones multitudinarias en contra de la invasión de Ucrania y no hubiera una sola apoyando al pueblo de Irak y demás pueblos que invaden los neocolonialistas.

Ahí ha operado el manejo de masas mediante imágenes de que se habla en los Protocolos de los Sabios de Sión. Por supuesto que todas las guerras son condenables tratándose de invasiones injustas, máxime cuando las poblaciones civiles son las más afectadas, pero en este caso el gobierno ucraniano se dejó ir por el canto de las sirenas y no escuchó las advertencias de sus vecinos rusos, a quienes de alguna manera les asiste la razón si tomamos en cuenta que a Ucrania la estaban armando con equipo bélico de punta y blofeando sus corifeos, ¿o era cierto? que los misiles que ya apuntaban a Moscú a tres minutos de disparados ya podrían estallar.

¿Qué fue lo que pasó en Cuba cuando ya estaban los misiles rusos encubiertos apuntando hacia los Estados Unidos? Bloqueo militar inmediato con la amenaza de invasión a la isla porque los yanquis no pueden aceptar una amenaza de ese tipo en un país muy cercano a su frontera, solucionándose dicho problema al retirar los rusos sus misiles no sin antes hacer lo mismo E.U. con los que tenía instalados en Turquía y apuntando hacia aquel país. Aquí cabe una reflexión; ¿por qué algunos países y sus gobiernos con razón algunas veces y equivocadamente otras, no toman en cuenta también a su población?

Aquí muy cerquita tenemos el caso de que nuestro estado se emboletó y equivocó en esa alianza de gobernadores contra del gobierno federal y así nos fue. Entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua, son muy autosuficientes en cuanto a economía, industrialización y comercio ¿y Durango? Pues simplemente nos quedamos colgados de la brocha.

Por supuesto que México no ha quedado exento de las perversas intervenciones de los Estados Unidos y metiche le dijo AMLO a un senador de ese país que opina y critica las acciones de nuestro gobierno.

Claro que todos desaprobamos las agresiones contra la prensa y demás personas sobre todo si son inocentes y ajenas a las actividades ilícitas, pero el intervencionismo de una u otra forma de los güeros es inaceptable como la del secretario de Estado de ese país que sólo ve la paja en el ojo ajeno.

Cuando nuestro gobierno les está criticando por las continuas matanzas con armas de asalto en sus escuelas o los crímenes de sus policías contra los afroamericanos y latinoamericanos, la inseguridad de sus calles debido a las pandillas, ser el país que no ha podido o no ha querido controlar el consumo de drogas que se eleva ese consumo al 80 por ciento del consumo mundial y muchas cosas más.

No no no, si les digo con ese país amigou es cuando le conviene, cuando no, se deja sentir su mano pesada aplicándonos aranceles, restricciones injustas a nuestros productos, etc. y qué decir de su racismo que mejor ahí le paramos porque de todos modos no dejará de tener vigencia la frase de don Porfirio Días de “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los E.U.” Por eso y como dijera Evodio Escalante “ Gringos, lets`go, gringas come on p’acá”.