Columna liberal

Un Punto de Luz convoca anualmente a un grupo especial de miembros que se identifican como “Los hijos de la grulla”, provenientes éstos de varias partes de la República y que por circunstancias de la pandemia no habían podido hacerlo.

Pero en esta ocasión la cuna del imperio Purépecha los estará recibiendo para tratar algunos asuntos que posteriormente daremos a conocer en este espacio porque siempre han surgido puntos importantes que tienen qué ver con el palpitar de la nación, máxime que se están viviendo momentos cruciales en la vida política del pueblo mexicano.

Bien que en diferentes partes de los continentes se ha estado organizando la gente para enviar medicinas y alimentos al pueblo de Ucrania, para ello se ha desplegado una gran campaña publicitaria y desearíamos que también se llevara cabo otra para apoyar al pueblo palestino que sufre en su territorio también agresiones de los israelitas en una lucha mucho muy desigual de pedradas contra balazos y una muy escaza información.

Los Estados Unidos están enviando mucho armamento y asesores a los ucranianos, no se diga la Gran Bretaña, España, Francia, Australia, etc. La pregunta es ¿por qué nunca lo hicieron con el pueblo de Afganistán, Libia, Palestina, Siria?

Hemos estado observando muy de cerca el desarrollo de las campañas de los aspirantes a los puestos de elección y la mera verdad Toño Ochoa no pinta ni despunta, muy tibia y deslucida la suya, sin embargo Gonzalo que tiene un colmillo largo y retorcido en estos andares se lo está llevando de calle porque además tiene experiencia en gobernar y lograr la realización de proyectos en beneficio de la sociedad como por ejemplo la puesta en marcha de la pavimentación masiva de las calles de Durango cuando fue munícipe, la creación de los Cadis, etc.

A Esteban se le nota muy entusiasta y la maquinaria del PRI le está facilitando las cosas, tiene oficio en estas lides y lo está haciendo bien.

Enfrente también hace aire y su contrincante Marina le está sacando ventaja, acentuada ésta por haberle hecho el PRI el caldo gordo al PAN al batear la reforma eléctrica y si bien todos los partidos tienen qué desaparecer tarde que temprano, los priistas están acelerando su proceso, mírense en ese espejo de lo que fue el PRD.

Según nuestras observaciones, sobre todo en las colonias de cada cuatro lonas tres son de Morena y sólo una de Esteban Villegas y cero para el PAN. En el centro la cosa es diferente porque ahí se asienta el mayor número de panistas de la localidad, pero no les alcanzará porque la cosecha mayor de votos se dará en la periferia.

Patricia Elizondo nos merece todos nuestros respetos y le deseamos suerte, pero llegó tarde a la grilla durangueña y para colmo se arrimó a la sombra de eso que se llama MC donde su líder local no ofrece nada, está muy verde y su fuerte son las descalificaciones las cuales debería pensarlas dos veces.

Le vamos a valer que de esa edad no tenía conciencia de muchas cosas como la cuestión política por ejemplo. Pues fíjese Martín Vivanco que usted todavía no nacía cuando su jefe, fundador y dueño de MC, Dante Delgado, ya vivía de la política y no se le ven intenciones de jubilarse ¿eso qué opinión le merece? y ni modo de enterarlo de más cosas que debería saber aunque no había nacido. La historia, sobre todo la de México, es guía y referente en muchos ámbitos de la vida de cada uno de los mexicanos y del país en general como lo es el hecho de que mexicanos traidores a la patria fueron a Europa a entregar el país y son esos mismos que hoy nuevamente traicionan a la nación y ustedes con su voto respaldaron esa ignominia. Así que no vemos por ningún lado su cacareada preparación política.