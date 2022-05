Columna liberal

En reciente reunión en Zacapu, Michoacán, se acordó el siguiente resolutivo. Reafirmar en las palabras y los hechos lo expresado por Ignacio Ramírez del grupo de liberales restauradores de la república. “Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por los símbolos de la emancipación, y como él, luchando por la santa causa desapareceremos de sobre la tierra”.

Con el pensamiento y decisión expresados en líneas arriba, el liberalismo comprometido reafirma su lucha en contra de los entreguistas reaccionarios y traidores a la patria, sí, de aquellos malos mexicanos que fueron al castillo de Miramar a ofrecerle a Maximiliano el imperio de México a sabiendas de que no llevaban la representación del pueblo y de los sufrimientos que con ello iban a causarle a la población del país, todo en aras de satisfacer sus deseos de venganza por aquello de las leyes de reforma, para recuperar sus riquezas y para darse aires de una sociedad embelesada con la realeza.

En esa lucha por la emancipación que expresa el nigromante, siempre estarán empujando en contra esos reaccionarios apátridas como los que fueron a entregar al país donde estuvieron obispos y curas así como lo más graneado del conservadurismo cuyos nombres están registrados con la mancha indeleble de la traición, muy seguros ellos de sus sueños por sentirse apoyados por Francia que contaba con el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces.

Ni aún contando con ese poderoso ejército y el de los conservadores, pudieron calcular los traidores que el honor y la valentía del pueblo mexicano era muy superior a cualquier adversidad y aunque les costó mucha sangre, sufrimientos y tres años de lucha férrea, finalmente Juárez, el símbolo de la resistencia, una generación de gigantez liberales y un pueblo indomable, expulsaron a los invasores y a los reaccionarios les pusieron las peras a veinticuatro y al Cerro de las Campanas como testigo y advertencia.

Pero no han dejado pasar el tiempo las fuerzas oscuras del conservadurismo y hoy nuevamente contratacan al ponerse de acuerdo con los capitales nacionales y principalmente internacionales como el de Iberdrola, (les volvió a salir la pasión por la realeza), para entregar así los recursos nacionales, (petróleo, agua, energía eléctrica, minerales, etc.), y para ello se pusieron de acuerdo con la mafia del poder y sacaron sus reformas estructurales en el anterior sexenio y hoy que un gobierno nacionalista pretende reincorporar los bienes, recursos y servicios a la república, pues no, con campañas infames e información falseada quieren hacernos creer que ellos no son los traidores; cuanta hipocresía y desvergüenza.

Y son esas mentes perversas tan hábiles, que hicieron caer en las garras de la traición a los diputados que los mexicanos pensaron iban a estar del lado del pueblo como son los priistas y MC. El PRD es un ente putrefacto desde hace rato y por tanto no nos sorprende. Y así, en un concubinato del mal dieron una puñalada al país consumando una traición actualizada, pero traición al fin como la de 1863.

Advertencia, a esos malos y traidores mexicanos sepan que así como en aquellos tiempos de sufrimientos de la patria hubo quienes lucharon con honor y lealtad por México, así siempre habrá en todo tiempo patriotas quienes nuevamente lucharán por la paz y recursos de la nación.

Insistiremos sin cesar que es necesario conocer nuestra historia tan rica en actos heroicos, de una valentía sin par de mexicanos que en ningún momento dudaron en ofrecer sus vidas en aras de preservar la libertad de esta gran nación.