Columna liberal

Es muy difícil comprender cómo existen personas supuestamente estudiadas que no vacilan en descalificar a los buenos mexicanos que sacrificaron sus vidas para legarnos el país y libertades de los que hoy disfrutamos.

Al respecto el escritor Salazar Monroy hace esta reflexión: “Si arrojamos lodo sobre nuestros héroes, si les negamos, como los réprobos, la jerarquía de su grandeza y si los despojamos, roídos por la envidia de los atributos de su calidad, entonces quedaremos como un pueblo envilecido y miserable, atenido a las migajas de heroísmo que nos arrojen del festín olímpico de su mesa, los pueblos que estiman y practican el ennoblecedor culto a sus hombres geniales”.

De individuos apátridas como Fox no nos extraña, pues siendo presidente de la República se hincó para besar el anillo papal en la mano del Sumo Pontífice, sometiendo de alguna manera nuestro gobierno al Estado Vaticano violando entre otras cosas la Constitución y el laicismo de nuestro República y así como este empedernido reaccionario existen muchos más englobados en el PAN, por eso de ellos, al igual que los que fueron a entregar nuestro suelo patrio al imperio francés no nos extraña, pero de los que supuestamente tienen arraigo, cultura y conocimiento de la historia sobre todo de Durango y de la UJED en especial, nos extraña que se expresen de una manera despectiva del general José María Patoni, entre otros, benefactor de la hoy UJED y buen gobernador de Durango, participando militarmente con gran valor en la reforma y en la restauración de la República.

Le tocó participar en la heroica defensa del fuerte de Guadalupe en Puebla en la segunda defensa ante el ejército invasor, donde el ejército liberal tuvo qué entregar la plaza luego de que se les agotaron las municiones y los víveres.

Tanto nuestro personaje durangueño como Juárez, Zarco, González Ortega, Ocampo y muchos etcéteras más no sólo de personajes que brillaron en la política, sino de jefes militares en el campo de batalla y tantos y tantos soldados y civiles anónimos; sólo daremos un dato como referente. En un libro de un prestigiado historiador encontramos entre sus páginas lo siguiente cuando la segunda defensa de la ciudad de Puebla, Patoni sugiere un contraataque y González Ortega previene a Negrete.

El general en jefe reportará: La salida se verificó en muy buen orden y el ataque estuvo sangriento y reñido, habiendo quedado muertos jefes, oficiales y tropa de los valientes hijos de Durango y Chihuahua sobre el glasis, (sic), de las obras francesas”. Más claro, no cerramos nuestros ojos al reconocer que todos nuestros héroes tuvieron errores, pero puestos en la balanza esos errores por un lado y sus actos y virtudes que les tocó vivir, sin duda que pesan más estos últimos.

Por eso nuestro desconcierto surge al preguntarnos ¿ese esfuerzo, esas luchas y esa cuota de sangre de buenos mexicanos en bien de sus generaciones venideras y la soberanía de la patria, no es captada, evaluada o comprendida con justicia por quienes no sean reaccionarios?

Por eso en Durango los seguidores del ideario juarista englobados en el grupo liberal Francisco Zarco A.C. y Bases Magisteriales de Morena, no han dudado en dar su apoyo a la coalición Juntos Haremos Historia, porque es emanado de una lucha que por décadas ha venido luchando por la trasformación del país de una manera pacífica, además el precitado apoyo no contempla ni está condicionado a puestos públicos, prebendas, patrocinio de una comida o dos al año, etc.

Y como casi entraremos ya a la veda electoral, seguramente la ciudadanía habrá notado que el PRIAN mostró ya debilidad y la cara de la derrota en sus aspiraciones al entrarle a la guerra sucia con descalificaciones, información falsa y ofensas personales, es decir la guerra sucia o campaña negra y a un triunfalismo inexistente.