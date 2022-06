Columna liberal

La degradación en las personas, sobre todo que se dicen de altos vuelos en las cuestiones políticas como es el caso de Porfirio Muñoz Ledo que se lanzó sin miramientos en contra de Morena y sin pruebas de AMLO y quien siendo ya él un cadáver político, el presidente le dio la oportunidad de figurar en la Cámara de Diputados, donde dio muestras de su senectud al desvanecerte en plana sesión cameral, dificultades para hablar y operar y donde había qué estar ayudándole a desplazare.

Pero le ganó la codicia y pretensión de ser el dirigente de Morena y al no lograr su cometido, esa misma disfunción física y mental que no le hubieran ayudado a dirigir el partido, lo llevaron a despotricar y lanzarse con resentimiento en contra de los de esa corriente de izquierda.

Pero un caso muy diferente es el que se vivió en Durango, pues el doctor José Ramón Enríquez y su equipo de sicarios políticos, esperaron los tiempos de elecciones para atacar a los candidatos de Morena movidos por el rencor, (es malo el rencor, verdad Pablito), y la mala entraña para y desde adentro orquestar una campaña despreciable que mucho influyó en los resultados.

Pero no paró ahí la venganza de Enríquez Herrera por no haber sido el candidato a gobernador, sino que públicamente hicieron gala de su euforia, deslealtad y traición al mostrarse jubilosos por la derrota morenista y donde de plano afloró la orfandad maternal fue el haberle levantado la mano a Villegas luego de ser declarado triunfador y el haber llevado mariachis a las puertas del partido perdedor.

Pero el acabose fue el mostrar su falta de moral y sentido común al estar exigiendo la salida de los dirigentes local y nacional de Morena, cuando debería ser más bien la expulsión de los renegados, pues y en función de los acontecimientos, ellos debieron pedir su renuncia de ese partido y ya fuera dar rienda suelta a sus mezquindades y falta de ética de esperarse hasta las elecciones para dar rienda a su mezquindad y traición.

Le preguntaremos al doctor Enríquez, ¿cree que habrá algún partido que en lo futuro quisiera hacerlo su candidato después de las muestras de falsaria y falta de honestidad? ¿habrá alguien en su sano juicio que quisiera votar por él?

Y ya que andamos en estos temas de candidatos y elecciones aceptemos que la supuesta democracia practicada en E.U. y México, guardan algo de perecido.

Nos explicamos: Los gringos que presumen de ser muy demócratas descalifican a quienes no lo son según ellos, no dictan embargos a los países árabes donde tienen el poder emires, reyes y príncipes e intervienen en países para operar a favor de los candidatos que les son afines a sus intereses.

Pues bien, en este país quienes mandan y escogen los candidatos, son los intereses económicos como las trasnacionales y grandes empresas domésticas, de tal suerte que los ciudadanos sólo salen a votar por los candidatos del gran capital.

De la misma forma se ha venido dando ese modelo en México. Tradicionalmente el PRI y el PAN han designado a sus candidatos a modo con los intereses económicos y ya en el poder los gobernantes electos se alinean a las exigencias del empresariado y qué a gusto.

Y para no fallar en el intento, siempre se han valido de una y mil marrullerías como el carrusel, compra de votos, robo de urnas, mapachería, campañas negras, intimidación, reparto de monederos, tarjetas, despensas, materiales de construcción, fraudes, financiamiento irregular de campañas con dinero casero e internacional también, etc. Cuando en algún país el pueblo hace triunfar a un candidato, Estados Unidos ha promovido los golpes de estado y hasta el asesinato del presidente electo sin perdonarle inclusive a los suyos como Kennedy y Lincoln, por ejemplo.

Pero afortunadamente las cosas tienden a cambiar y el miedo o las frases que antaño les dieron resultado como aquella de que “AMLO es un peligro para México” ya no les funcionan. Sólo en estados conservadores de abolengo como Durango, Jalisco, Nuevo León, etcétera, conservan cautivas a las mentes débiles, sobre todo de sus gobernantes y donde no aceptan la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, la eutanasia, etc., pues ahí sí que habrá qué esperar que la Divina Providencia nos ilumine.