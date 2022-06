Columna liberal

En días pasados un grupo de personas que conforma el Comité Directivo Estatal del Partido Popular Socialista en Durango, llevó a cabo una reunión para festejar el 74 aniversario de la fundación de ese partido por parte de Vicente Lombardo Toledano, Salvador Novo, José Revueltas, Andrés Henestrosa, Diego Rivera, entre otros.

Aun cuando ese partido perdió su registro, persiste su dirigencia nacional y comités en los estados. A esta reunión asistieron el secretario general de la Dirección Nacional del PPS, un destacado historiador de esa corriente de izquierda originario de Teziutlán, Puebla. Invitados especiales del interior del estado y del vecino estado de Chihuahua y por supuesto el representante del Gobierno del Estado en la persona de José Luis López Ibáñez.

En esta interesante reunión se percibieron los lazos inquebrantables de la corriente de izquierda y causa de asombro fue el hecho de que muchos de los asistentes entonaron sin equivocarse el himno de La Internacional.

En referencia al título de este artículo, queremos destacar que en relación al asesinato de los dos curas jesuitas en Chihuahua, el papa Francisco y a quien mucho admiramos y respetamos por sus hechuras semejantes a las del papa Juan XXIII, declaró que no es con más violencia con que se debe proceder porque ello es causa y origen de los muchos sufrimientos que nos agobian. Pero un cura del rumbo de la Laguna tiene una opinión muy diferente a la del papa Francisco y dice que AMLO debe usar la fuerza del estado para que haya paz.

Este clérigo cree que la tarea de gobernar es de enchílame otra y además anda mal informado, o se hace, pues existe información que los dos jesuitas asesinados enviaban mensajes a los fieles de esa región a que no se dejaran y tomaran acciones en contra de los miembros del crimen organizado que tienen asolada esa región. Eso de rascarle la panza al tigre sin medirle trae sus consecuencias. El presidente hace su trabajo y lo está haciendo bien, la prueba es que es uno de los mandatarios mejor calificados a nivel internacional.

Este clérigo se va de la boca al referirse al presidente, abusando de la libertad de expresión sin restricciones por parte del gobierno federal y que algunos sicarios del periodismo e inclusive clérigos lo han convertido en libertinaje y se comportan irrespetuosamente ante la autoridad pero debe él estar consciente de que el que se lleva se aguanta, máxime que ya no son los tiempos idos, (gracias a Dios, a Juárez y Plutarco Elías Calles), en que tenían en un puño al gobierno y que el poder que ejercía el clero político ya se acabó; quedan por ahí algunos rescoldos, pero gracias a la información y concientización, por miles o millones, sus ovejas ya no asisten a los templos católicos y acuden a otras iglesias donde no les imponen dogmas y amenazas del infierno, el diablo, un Dios castigador, etc.

Este señor cura acusa al presidente de estar promoviendo la violencia, provocando con ello la polarización y dividiendo a la sociedad. Le referiremos algunas de sus palabras: “Si un padre de familia le dice a su hijo no te dejes, estoy promoviendo en él la violencia”. Y qué hicieron los jesuitas asesinados al decirle a sus feligreses de esa región de Chihuahua con respecto a los malandros de ahí palabras más, palabras menos “no se dejen” entones pues ¿estaban promoviendo o no la violencia?

Admiramos mucho a los curas de a pie como a Hidalgo, Morelos, Matamoros, Balleza, etc., pero reprobamos la injerencia del clero político en asuntos que competen al estado como por ejemplo cuando estuvieron de por medio sus grandes fortunas y propiedades cuando la reforma, la revolución mexicana y la guerra cristera.