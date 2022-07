Columna liberal

Hipocresía y fanatismo, pesada carga genética

“No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre”. Mire usted que hacer vicepresidente de la Internacional Socialista al desprestigiado e indiciado “Alito”, miembro éste de Los Caballeros de Colón y presidente de un partido que en algún tiempo fue de izquierda, pero hoy declarado abiertamente aliado y adherido a la derecha.

Es como si a nosotros nos concedieran un título y reconocimiento en el Opus Dei o alguna otra cofradía conservadora.

Hemos sido testigos de los altos costos de esa carga psicológica derivada de la alteración del razonamiento, criterio y conciencia de las mentes humanas por el motivo que sea, que bien puede ser el deporte, religión, política, etc. que en un momento de euforia, desesperación, coraje o despecho inducidos y trasmitidos emocionalmente unos a otros, inclusive a las grandes masas, ha derivado en tragedias con altos costos en vidas humanas.

Los durangueños en su conjunto, personal o unilateralmente no podíamos estar exentos de esta lacra porque hasta la hipocresía, la tenemos presente como una maldición genética que ha derivado en conflictos personales, familiares, de grupo y sociales que inclusive han derivado y participado en guerras revoluciones y hoy presentes en la violencia que a través de los grupos delictivos tienen asolado el suelo patrio casi en su totalidad.

En nuestro estado se adornan las autoridades municipales, estatales y ministeriales de la estabilidad que gozamos y sí, ésta se da, pero no por la eficiencia de los cuerpos policiacos, muchos sabemos cuál es la causa de esa tranquilidad reflejada.

En lo que sí recalcaremos es que el fanatismo sigue manteniendo el estatus del estado como un pueblo mocho, además de la hipocresía característica de los conservadores porque como uno de sus ejemplos tenemos las declaraciones de un diputado local que critica al gobierno federal de no contar con una política de seguridad y que si existe no da resultados.

Dice que “el camino es demostrar al gobierno que cuando éste no actúa, la sociedad sí y que confía en las oraciones de las organizaciones religiosas”. Ah que mi diputado, cree que muchos no tenemos memoria; para empezar ya expresamos que no es por nuestras autoridades, oraciones ni actos de la sociedad por lo que gozamos de tranquilidad.

No hemos olvidado que subió a la máxima tribuna de la nación a proponer los gasolinazos aprobados por los priistas, (menos Pedro Ávila Nevárez), y los panistas y que tanta carestía y trastornos causaron al pueblo; y todavía se atreve a decir que parece que el gobierno decidió bajar los brazos y no actuar y que la sociedad sea atacada en su persona, patrimonio y familia. Eso sí que es hipocresía. Por eso AMLO nos dice que somos masoquistas por seguir votando por que siga la corrupción con uno que ya se va y le llama ladrón y otro que va a entrar llamándolo ratero.

Y es que esa clase política que no se acaba de ir y se vale del fanatismo, mentiras y otras mañas para seguir en el poder, como por ejemplo una diputada federal de Durango y del PRI expresaba en las pasadas campañas políticas “ Nada más volteen a ver los estados que gobierna Morena el alto grado de inseguridad con los asesinatos, extorsiones que ahí existen como Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, etc. pero se le olvidó mencionar Tamaulipas, Edomex, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y los que en esa ocasión todavía gobernaban como Hidalgo, Quintana Roo y Sonora. Eso es conducirse con hipocresía y deshonestidad.

Nos falta espacio para platicarles de otras lindezas de un partido que con esas actitudes va en picada para en corto plazo llegar a su desaparición.