Columna liberal

El masón es el lobo del masón





Pertinente aclaración, durante más de 35 años que llevamos en este espacio tocando y analizando temas relativos a la masonería, hemos tenido el cuidado de aclarar que todo mundo puede escribir, comentar u opinar sobre esta orden iniciática.

Lo que sí no está permitido a nadie es hablar o declarar a nombre de esta agrupación, facultad y derecho único para la autoridad masónica.

Por ejemplo Sergei Renauld de la Ferriere, grado 33 de la masonería, escribió El Libro Negro de la Masonería, muy ilustrativo sobre sobre temas, rituales y simbología y su aplicación dentro y fuera de las logias; Mario Molina M.M. publicó el valioso libro Trazados Masónicos, Jaime Ayala Ponce, M.M. grado 33 del Rito Escocés A.A. al igual que estos últimos publicó “Introducción a la Masonería” valiosísima colección en tres tomos que toca desde la historia, ritos, usos y costumbres de la masonería, etc. Además, en internet aparecen múltiples portales donde masones y no masones tocan libremente temas relativos a esta respetable orden.

Después de este preámbulo, nadie podrá negar que las pasiones o desviaciones del ser humano le hacen fallar, independientemente de su afiliación a tal o cual organización a la que pertenezca, llámese religión, masonería, partido político, gobierno, etc. no obstante los preceptos, leyes, reglamentos, constituciones, postulados, etc. que han jurado, respetar, cumplir y hacer cumplir y que repetimos en un momento de debilidad humana u obedeciendo a intereses personales o de grupo, han fallado en su encomienda y los miembros de la masonería no podían ser la excepción de fallar en el cumplimiento de lo que están obligados a respetar y observar.

Nos estaremos refiriendo a casos muy específicos, por ejemplo Salvador Allende fue un gran presidente además de masón, Richard Níxon también perteneció a la masonería; por intereses económicos y políticos de su país procedió a organizar a través de la CIA el golpe de estado que culminó en el derrocamiento y asesinato de Allende y muchos masones más como Pablo Neruda y gran parte del pueblo chileno; otro masón organizó y propició la caída de Nixon. Mártin Luther King, fue otro gran masón que por otras razones fue mandado ejecutar por otro masón del gobierno de Estados Unidos.

Y en México no podíamos estar exentos de traiciones entre masones, por ejemplo Hidalgo perteneció a la masonería al igual que Iturbide. El padre de la patria le invitó antes de iniciarse la lucha de la independencia a que se adhiriera ofreciéndole un alto puesto de mando a lo que éste declinó para encabezar junto con Calleja las fuerzas que combatieron ferozmente al ejército libertador.

Posteriormente, al triunfo de la independencia se había contemplado un apoyo a los familiares de Hidalgo, hecho que Iturbide invalidó. En el trascurso de esta guerra vinieron contingentes militares de España para reforzar las fuerzas realistas. Ellos pertenecían a la masonería, pero para que no los confundieran con los masones independentistas que se englobaban en el Rito Escocés, al igual que ellos, agregaron a su signatura R.E. Antiguo y Aceptado. Hermanos invasores combatiendo a hermanos que luchaban por la libertad.

El dictador Santana también perteneció a la masonería, pero por sus aberraciones chocó con Juárez a quien mandó encarcelar en Tehuacán, inclusive lo envió una temporada a San Juan de Ulúa y posteriormente lo deportó enviándolo al exilio. Otro masón Porfirio Diaz no podía ser la excepción, ya que para imponer sus disposiciones y hasta caprichos, no se detuvo en contemplaciones que incluían a ameritados masones como Manuel Altamirano, Lerdo de Tejada, Francisco I. Madero a quien encarceló en San Luis Potosí con criminales intenciones y de donde logró escapar el apóstol de la democracia.

Victoriano Huerta también fue masón, pero la ambición de poder y la traición al presidente Madero, (grado 33 de la masonería), orquestada por el embajador de E.U. y demás traidores a la patria, desembocó en el asesinato del presidente y el vicepresidente José María Pino Suárez.

Por ser este tema tanto polémico como extenso sobre las traiciones entre masones, lo continuaremos posteriormente.