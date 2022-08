Columna liberal

74 aniversario dentro de la fe en el ITD

De cuando en cuando siempre hemos hecho la aclaración que en este espacio que generosamente nos ha concedido este medio desde hace treinta y siete años, nuestro quehacer en los temas que abordamos, siempre han estado apegados a la verdad y sin que intereses de ninguna clase nos hagan modificar nuestras opiniones.

Y así, siempre hemos criticado cuando ha habido lugar desde el Papa hacia abajo, desde la ONU hasta cualquier gobernante, organizaciones empresariales, sociales y privadas, instituciones públicas o privadas, esa es y seguirá siendo nuestra línea y pidiendo disculpas por las molestias que nuestras letras lleguen a causar, porque como liberales que somos, seguimos el ejemplo de Francisco Zarco, apóstol de la libertad de prensa.

Hace unos días el ITD festejó el 74 aniversario de su fundación como institución emanada del proyecto del IPN, proyecto éste concebido por el general Lázaro Cárdenas para que los hijos de los obreros adquirieran una profesión con miras a un mejor futuro, aclarando pertinentemente que tanto Cárdenas como Benito Juárez benefactor de la UJED, fueron liberales de primera línea que siempre pensaron en la educación como medio de superación del pueblo mexicano, teniendo cuidado de que estas instituciones fueran públicas y quedaran dentro del marco jurídico del laicismo.

Pero en los estados de la república normalmente quien tiene la última palabra en el aspecto de la observancia del aspecto legal son los gobernadores de las entidades y si éstos pertenecen a alguna cofradía católica o si son de plano “mochos”, pues normalmente los directivos de esas instituciones aunque sean públicas, se someten a los designios del mandatario con sus raras excepciones como hoy la UJED, que en los dos sexenios pasados proliferaron las intervenciones entre el estudiantado del Yunke y los Caballeros de Colón y claro de las autoridades educativas y parte del profesorado, a grado tal de que se celebraban actos litúrgicos religiosas dentro de las instalaciones de estos centros educativos, inclusive primarias oficiales, Escuela Nº 11, por ejemplo.

En aquellas ocasiones lo denunciamos ante la delegación de la SEGOB y la SEP públicamente y se nos ignoró hasta que comunicamos que como aquí no se nos hacía caso lo íbamos a denunciar a nivel central. Pero vemos que en la dirección del ITD persiste el sometimiento de las autoridades educativas a las autoridades religiosas en lo que son las instalaciones de esa institución, al igual que los diputados del PRIAN locales que primero consultan con su guía religioso para luego emitir su voto en el congreso en asuntos oficiales.

En los compromisos a que hubo lugar luego de la guerra cristera, se comprometieron las partes a que habría respeto mutuo en lo que son a las actividades de cada entidad, es decir no entrometerse el clero en las cuestiones del estado, (el laicismo por supuesto), y el gobierno respetar las actividades litúrgicas religiosas dentro de las iglesias, cosas que no cumplía el clero además de inmiscuirse en los asuntos de estado, sobre todo el laicismo en las escuelas, pero el gobierno se hacía como que le la virgen le hablaba, hasta que finalmente aceptó que dentro y en vía pública procederían los ceremoniales religiosos, más no dentro de las instituciones oficiales.

Hoy en Durango ocurrió un hecho insólito al acusar oficialmente la comunidad gay al arzobispo de Durango por la intromisión en la cosa púbica del gobierno, con lo cual opina mucha gente de que ya es tiempo de que las iglesias asuman su compromiso y cumplan con las disposiciones legales en decisiones que afectan los intereses de los ciudadanos, ya que pasan por alto las normas oficiales; y es que no quieren aceptar que los tiempos ya los están rebasando y Durango sigue rezagado en ese aspecto, pues seguimos siendo vistos como un estado “mocho” y de los últimos en transitar y obedecer no sólo las leyes secundarias, sino la misma Constitución general de la república.