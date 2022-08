Columna liberal

Para eso son los amigos, para cuidarse las espaldas

¡Cuánto sirve una revolución para conocer a los hombres! Despojándolos de todo el ropaje que pudiera cubrir sus acciones, ella sola tiene el mágico poder de exhibirlos algo más que al desnudo, enseñándonos con una precisión admirable los vicios y virtudes de cada sujeto.

Así escribía desde la penitenciaría de Durango Silvestre Dorador en mayo de 1913, prisionero político acusado falsariamente de infundios y por ello condenado a ser fusilado junto con sus dos hijos por sus ideales liberales y ostentar el cargo de presidente municipal contrario a los designios e intereses políticos de los potentados reaccionarios que detentaban el poder político y económico de la entidad.

Cuauhtémoc Cárdenas ganó de calle las elecciones presidenciales a Carlos Salinas de Gortari, pero ¿soltar el poder a la izquierda? ni soñarlo; posteriormente en 2006 López Obrador ganó las elecciones presidenciales, pero la mafia del poder orquestó un gran fraude y la izquierda mexicana se quedó otra vez con las ganas y la democracia quedó manchada.

Los seguidores del candidato izquierdista gritaban encendidos en el mitin posterior a las elecciones “revolución, revolución, revolución”, pero AMLO no quiso exponer a gran parte del pueblo a un derramamiento de sangre que a la vez sería infructuoso, por ello optó como lo hizo Ghandi y Luther King, por una revolución pacífica para llevar a acabo una revolución económica y política en beneficio del país y gran parte del pueblo.

Sólo en Durango no nos atrevemos a evolucionar y el ritmo lo sigue marcando la derecha rancia de los panistas junto con la derecha asentada o posicionada en el PRI, de tal suerte que vivimos como en una isla y sentados viendo pasar y cabalgar a los ganadores, a los progresistas, a los que sí se atrevieron.

Más claro, este gobierno saliente prometió castigar a los que se cebaron con los dineros del presupuesto y ¿Qué pasó? nada. Se presentaron las demandas amañadas para que no pasara nada; amparos por aquí, amparos por allá y se llegó el tiempo de la prescripción de los delitos.

¿Qué va a pasar mañana? Tampoco nada. 500 millones de pesos que el gobierno federal entregó al estatal para ser entregados a la vez al municipio de Durango y ya no están y lo que les falta de entregar también a los demás municipios ¿Dónde quedó la bolita? ¿y en la SEP y SECOPE? etc. la misma canción. Y por si fuera poco en ese match dentro del terreno de la justicia, pero al interior del congreso, pastoreado en su mayoría por el jefe político y éste a la vez por… el Arzobispado lleva ganados dos rounds contra la comunidad LGTB, pero estos chicos no aventarán la toalla así como así no obstante el tamaño del adversario y esto no se acaba hasta que se acaba y falta lo más reñido de la pelea. Hagan sus apuestas.