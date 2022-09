Columna liberal

El pantano, asiento de la hipocresía

No hay plazo que ni fecha que no se cumplan y por fin este 7 de septiembre a las 6 de la tarde en el Museo Francisco Villa el ICED tiene programada la presentación del libro “Mi prisión, la defensa social y la verdad del caso”, escrito en prisión por Silvestre Dorador.

Hubo mucha resistencia de dentro y de fuera de las filas del liberalismo y esferas políticas para que esto no se diera, pero finalmente las gestiones del grupo liberal Francisco Zarco, A.C. se impusieron, por lo que esa ceremonia siempre sí se llevará a cabo, por lo que se invita cordialmente a la ciudadanía en general a dicho evento.

Hace unos días el embajador de E.U. declaró, reclamó y exigió que el gobierno de México debe hacer más y dar resultados en cuestiones de la alta inseguridad y violencia que priva en el país. Pues de que existen esas circunstancias en nuestro territorio ni quien lo dude, pero el encargado de los asuntos de los yanquis debería pensarlo dos veces antes de emitir tan temeraria declaración, ya que no está ni él ni su gobierno en posición de exigir o indicarnos la política a seguir por nuestras autoridades, ya que con eso está violando la soberanía y autodeterminación de México en asuntos que sólo a nosotros compete.

Eso por un lado, pero si es que tantos deseos tienen los gringos de que cese la violencia en nuestro país, primero y antes que nada deben frenar el contrabando de armas con las cuales arman a los diferentes carteles que operan en nuestro territorio con las cuales se genera tanta violencia, inseguridad y asesinatos, pero no, claro que no les conviene a los fabricantes de armamento en E.U. pues ese es un gran negocio al cual el gobierno yanqui les da manga ancha, pues esa industria apadrina en sus campañas a los políticos de todos los niveles y si no que lo diga o lo desmienta ese senador republicano prohijado en la gusanera y de nombre Ted Cruz, quien recibe por miles de dólares de parte de la Asociación Nacional del Rifle para legislar a su favor, grupo éste que aglutina a los fabricantes de armas en ese país del norte.

Eso por un lado, porque partiendo que cuentan con las mejores policías del mundo, por qué no frenan el consumo de drogas en su país que es el primer consumidor de estupefacientes en el mundo y que con el dinero que reciben los carteles no sólo de México, sino de otros países por el envío de esos estupefacientes con él compran entre otras cosas armas y cartuchos con los cuales se ejerce la violencia e inseguridad en esos países productores de droga, por lo que opinamos que la hipocresía con que se manejan los güeros no tienen perdón ni parangón.

Y su hipocresía no para ahí, porque Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano fue cazado y asesinado por los gringos y ejército de ese país, esto fue con el pretexto de abatir la producción y trasiego de droga rumbo a E.U. y la verdad fue otra, ya que ese capo les resultó incómodo, porque ese país es el que controla toda la producción y comercio en el mundo. Una vez muerto y aniquilado su cártel, en Colombia siguió el mismo estado de cosas y no sólo eso, sino que aumentó en mucho el volumen de cocaína hacia E.U. En Afganistán, la antigua Birmania y otro país que conforman el triángulo productor de opio y cocaína más pura y selecta del mundo, todo controlado por E.U. al igual que una región del estado de Guerrero y no se diga el Triángulo Dorado de nuestro territorio.

De igual manera piensa gran parte de los ciudadanos con relación a las declaraciones del gobernador electo de Durango en el sentido de que meterá a la cárcel a los funcionarios que se les comprueben desvío o manejo turbio en las finanzas y obligaciones. En un pasado muy reciente se declaró lo mismo y nada, para qué mentir y caer en hipocresías, porque hay pocos, muy pocos, los políticos que han cruzado el pantano sin mancharse, de tal manera que es mejor ser cautos para evitar mañana ser señalado por la historia.

Muy vistosas las artesanías, bailables regionales, etc. presentadas recientemente por el gobierno de Yucatán, pero donde de plano patinaron y feo fue con su cochinita pibil, un verdadero fraude, de verdad.