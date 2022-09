Columna liberal

Mal, pero muy mal se vio ese ministro de la SCJN al pretender legislar en una institución dedicada a impartir justicia, de tal manera que con esos sueldazos que perciben y salir con esa clase de propuestas, mejor nos nombren en su lugar, haríamos mejor papel y nos conformaríamos con un modesto sueldo y así saldría ganando el país y sobre todo pueblo y el erario nacional.

Ese cuerpo de jueces con que contamos en México cada día se evidencia más por toda clase de fraudes, enjuagues armados desde y con los ministerios públicos para dejar libres a violadores, delincuentes, asesinos, etc. con el argumento de que estaba mal integrada la averiguación previa.

Hay un dicho muy popular que dice: “No se vale mamar y dar de topes”, esas palabras son aplicables a personas, grupos e instituciones en general como en el caso de Durango en que sobre todo los reaccionarios echan pestes, maldiciones y de mentadas de madre en contra de AMLO y su gobierno de la 4T, esto porque con las nuevas estrategias de administración de los recursos públicos no han favorecido a quienes poco y hasta mucho se beneficiaban con los negocios, enjuagues, nombramientos y dineros del presupuesto nacional.

Como en este sexenio ya no se les dio echan pestes contra el gobierno federal cada vez que viene el presidente y siempre le echan la caballería encima; que si no trae nada para Durango que mejor no venga. Pero siendo imparciales el presidente tiene justificación de no soltar la lana para nuestro estado así como así, porque sabe muy bien que ese dinero se esfuma como por arte de magia y nadie sabe, nadie supo dónde quedó la bolita, ¿o es mentira que todo ese dinero que mandó la federación para nuestra entidad no se ha podido justificar su no aplicación o más claro, su desaparición?

Mago en Persia era la persona que adquiría el título de maestro, quien por haber adquirido el alto conocimiento en las escuelas de iniciación y por tanto tenía las capacidades de manejar las fuerzas de la naturaleza, así como las que del cosmos ingresan a nuestro planeta.

De tal suerte que mago era sinónimo de sabio, tal cual fueron los magos, (así está plasmado en las sagradas escrituras y no “reyes magos” como se les conoce tradicionalmente), que vinieron de oriente a adorar a Jesús por haber percibido ellos que vendría a la tierra un enviado de lo alto y así fue como ya estando adolescente Jesús, vinieron por él y lo llevaron para prepararlo, instruirlo y posteriormente iniciarlo, de ahí que nadie da razón de él hasta su reaparición en Judea cuando ya se dedicó a predicar.

Hecha la anterior aclaración tenemos pues que considerar que una cosa es la persona con el título de mago, maestro o sabio y otra muy diferente el mago que se contrata en las fiestas o presentaciones en los teatros y cuyo mérito o facultad es aparecer o desaparecer cosas o personas mediante trucos, haga usted de cuenta también como los que tienen la habilidad de desaparecer los dineros de las arcas del gobierno, como en este sexenio que acaba, (bendito sea Dios), de terminar y culminan el acto llevándose una la nota y desapareciendo del medio sin dejar rastro para gozar a gusto el fruto de su fechoría.

Cómo no felicitar a los locutores que estuvieron de manteles largos festejando el día de quienes están al frente de los micrófonos en las estaciones de radio y televisión. De manera especial saludamos a Víctor Manuel Castro Aragón y Sergio Sánchez Carrasco, ya que como estamos chapados a la antigua, se nos acomoda mejor el estilo, modulación de la voz y música agradable a nuestros oídos y tiempos.

No es echarles caballería a los que agarran el micrófono y se ponen como merolicos; pero cada quien sus gustos.