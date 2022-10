Columna liberal

Tan bien que íbamos

Cuando todo indicaba que en este gobierno se iba a dar en los hechos lo del estado laico que hasta celebramos en este espacio el cumplirse las disposiciones de la Constitución y lo mandatado por la SCJN en relación a la no discriminación y la procedencia de los matrimonios igualitarios.

Y zaz, que en la discusión en el congreso local se vino abajo la aprobación de la interrupción del embarazo porque como le dijo el Quijote de la Mancha a Sancho, así también el jefe dijo ¡alto Ricardo, con la iglesia hemos topado! ¿Pues en qué quedamos doctor?

Esos del INE de plano no tienen llenadera y hasta se ponen dignos cuando no les aprueban los diputados su enorme presupuesto que hace de esa institución el costo más caro del mundo para la instrumentación de los comicios electorales porque es una burocracia ostentosa en renglones que no tienen qué ver con la democracia como darle dote en efectivo a sus funcionarios que contraen nupcias como por ejemplo a Lorenzo Córdova y no precisamente recibió 100 pesos; pero como son organismos autónomos, se creen y se sienten intocables.

Hay que reconocer la entrega, capacidad y profesionalismo de Luis Alfredo Rangel Pescador, pues en la SRNyMA del gobierno del estado, él era el que sacaba a flote esa dependencia. Y es que poner a un político o un hijo de un político, que no tienen visión, capacidades y conocimientos para cumplir como se debe en tareas tan importantes como es el medio ambiente, pues resultan un fracaso.

Sus subsecretarios y directores ligados al ramo son los que sacan los problemas y arman proyectos y cumplen los programas, porque para gastarse el presupuesto y figurar políticamente, para eso están a la orden recursos humanos y comunicación social. Aquí el subsecretario que no dio chispa fue Manuel Zamudio, pero como era amigote de su jefe de triste memoria, pues qué a gusto se la pasó.

Esperemos que la actual titular de esa importante dependencia tenga apertura especialmente para con los grupos ecologistas a quienes el anterior secretario los ignoró y hasta despreció y para poder tratar asuntos que él tenía la obligación de atender y para que eso se diera, había qué acudir más arriba. Ya platicaremos cómo se vienen las cosas por esos rumbos del Sahuatoba.

Se hizo un sondeo entre los habitantes de la colonia Obrera a raíz de la reedición del libro Silvestre Dorador, promovido y gestionado por el grupo liberal Francisco Zarco, A.C. Como poco es sabido que el precitado personaje aún contra las fuerzas reaccionarias de su tiempo y a costa también de su vida y las de sus hijos, fundó la colonia que lleva su nombre. Pues bien, se realizó un sondeo al azar en ese núcleo habitacional y resulta que ningún vecino se interesó en conocer el origen del lugar donde viven y se evidenció además que no tienen el hábito de la lectura. Sólo los maestros de los dos centros educativos ahí existentes se interesaron en conocer la historia de ese lugar tan pintoresco que es como el Coyoacán de esta ciudad.

Y hay que decirlo para que se sepa: El ex gobernador Aispuro Torres mostró apertura para todos menos para la cultura y a pesar de que despachaba en la colonia Obrera, cerró las puertas para quienes se dieron a la tarea de recabar los fondos para la impresión del referido libro. Síganle votando por el PAN, ya vieron las tranzas y deshonestidad con que se manejaron.

Qué gusto escuchar al ingeniero Florencio Rodríguez dando a conocer en los micrófonos el estado del tiempo. El hizo época como vocero de la Conagua en esos temas al igual que Adolfo Vital Jatip, aunque el primero como que su estilo le da un aire de padrecito y Vital era una voz auténtica de locutor.