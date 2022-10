Columna liberal

Dos de octubre no se olvida, claro que no, ya forma parte indeleble de nuestra historia y tanto en este episodio y en muchos más que cita Luis Enrique Benítez Ojeda al Ejército como responsable.

Se le pasó al diputado aclarar que el culpable directo fue un civil, que como presidente, es el comandante supremo de las fuerzas armadas, y es él quien ordena a esas instituciones qué hay qué hacer y qué no.

Díaz Ordaz tuvo en vida la entereza de reconocer que en el caso de Tlaltelolco él asumía la responsabilidad. ¿Pero los otros del PRI y el PAN? ¿a poco AMLO no ha frenado los excesos? A propósito, mundialmente está él calificado con mejor aceptación después del mandatario de India.

Pero tiempos aquellos en que en la primaria nos enseñaban a conmemorar el descubrimiento de América el 12 de octubre y nos narraban los maestros hasta con romanticismo cómo consiguió Colón el financiamiento del viaje y las penurias de esa navegación y el premio a quien avistara tierra después de tres meses de zozobra en las tres carabelas.

Pero posteriormente se va uno enterando que ese descubrimiento de nuevas tierras se convirtió en un martirio para los pobladores de esas latitudes, que no eran nuevas, sino fueron territorios invadidos, sus dueños asesinados, saqueados, sometidos a la esclavitud y la imposición de una religión a sangre y fuego. Aun hoy en día muchos españoles dicen que vinieron a civilizarnos.

Pues claro que no se puede olvidar esa fecha por todo lo que implica y que hoy aún nos siguen viendo como tierra de conquista los bancos europeos y sobre todo los ibéricos, los generadores de energías limpias muy baratas, pero vendidas muy caras como Iberdrola, el petróleo, gas, etc.

Fueron 300 años de pillaje y violación de los derechos humanos, como que con eso se quisieron desquitar los españoles de 400 años de dominio árabe que les impusieron los moros. Lo grave es que existen muchos mexicanos que se siguen identificando con los españoles y sienten un desprecio por lo mexicano, esa clase social radica por supuesto en los mochos reaccionarios, son retrógradas y no quieren aceptar que esos son ya tiempos idos.

¿Qué haríamos si no existiera la separación de iglesia y estado, la libertad de cultos, la educación laica y gratuita y todos los demás derechos humanos promulgados en las leyes de reforma y refrendados en l917? Más sencillo, para entendernos mejor en cuestiones de fe; el Papa Juan XXlll expresó públicamente en una oración lo siguiente: “Luchamos siempre contra el libre pensamiento porque no habíamos comprendido que el primer deber de una religión, como afirmó el Primer Concilio, consiste en reconocer hasta el derecho de no creer en Dios.

Y aunque usted no lo crea, en esa misma oración expresó el Papa bueno: “Nosotros nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por la herejía en el curso de no reconocer a nuestros hermanos masones a tus seguidores predilectos. Habíamos perseguido a todos aquellos que dentro de la propia iglesia habíanse distanciado en el camino de la verdad, inscribiéndose en las logias despreciando todas las injurias y amenazas. Habíamos irreflexivamente acreditado que una señal de la cruz pudiese ser superior a tres puntos formando una pirámide. Por todo esto nos apenamos Señor y con tu perdón te rogamos nos hagas sentir que un compás sobre un nuevo altar, pude significar tanto como nuestros viejos crucifijos. Amén.

Cambiando de tema opinamos que el embajador de E.U. en México no es un ignorante en la política, pero le pedimos también que no nos considere bajo ese esquema, pues si tiene tanto interés en contribuir al control o combate a la inseguridad en nuestro país, pues que intervenga para que se pare el contrabando de armas de su país para acá. Y segundo, que controlen el consumo desenfrenado de drogas en su nación, pues no nos chupamos el dedo que allá no hay capos y organizaciones que operan la distribución de los estupefacientes, porque entonces cómo aceptar que aquí la DEA sí son muy fregones para localizar y ubicar a los líderes y redes de los cárteles ¿y allá por qué no? Atacando esos dos puntos, se acaba la violencia en México.