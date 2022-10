Columna liberal

Felipe Pescador murió por envenenamiento

Ese gran durangueño, padre del sistema ferroviario del país, hombre bueno que sólo buscaba el progreso de la nación, murió envenenado en la ciudad de México cuando buscaba seguir contribuyendo con su legado, incluido Durango.

Porque los ricos de Muleros y Vicente Guerrero fueron a México a decirle al presidente que no necesitábamos de ferrocarril y como le llevaron un regalo en metálico, el trazo original de la línea México-Ciudad Juárez se desvió hacia Torreón excluyendo a nuestra entidad y ya luego a Chihuahua; fue tiempo después que Felipe Pescador se empecinó y logró establecer el ramal del tronco principal quedando conectados de Cieneguita a Durango.

Hombre alto él, fuerte y vigoroso, regresaba a su hotel en la Ciudad de México después de comer y ya en su habitación tiempo después un empleado subió a procurarlo y como no respondía abrieron la puerta y lo encontraron tendido en el piso. De inmediato pidieron una ambulancia e inexplicablemente lo trasladaban hacia el hospital de Zoquiapan, fuera de la Ciudad de México.

En ese recorrido empezó él a reaccionar, pero el médico que iba ahí le aplicó una inyección letal que terminó con su vida. En esa ambulancia iba otro médico que prestaba su servicio social.

Con el tiempo ese estudiante de medicina que iba en la ambulancia, buscó a la familia de Felipe Pescador para pedirle perdón, ya que les comunicó que en efecto lo habían envenenado y en el traslado al hospital y viendo que empezaba a reaccionar, el médico a cargo le aplicó la inyección que definitivamente puso fin a su vida, eso “por instrucciones de arriba”.

Este relato nos lo comunicó hace tiempo Ricardo Lezama Pescador, nieto de Felipe, grado 33 éste de la masonería. Nuestro paisano, un hombre recto y honesto le estorbaba a un grupo corrupto de esas actividades que era la punta del hilo de esa conspiración, nosotros sabemos de dónde partió esa funesta orden, pero hay quienes aún hoy en día se oponen a que se sepan a fondo los actores de esas criminales acciones; no nos vaya a pasar lo mismo.

Nos es agradable recordar al estimado amigo Enrique Arrieta Silva, quien en una charla sostenida con él nos confiaba que le tocó transitar por un régimen autoritario y reaccionario, ya que aparte de constatar el retiro de estatuas de nuestros héroes en lugares públicos emblemáticos y de amplia percepción, fueron retirados a bodegas o a lugares inadvertidos como la estatua de Francisco Villa, Madero, los hermanos Arrieta y si no ha sido por el grupo juarista, hasta la de Benito Juárez de las Alamedas hubiera corrido la misma suerte.

Pues nos dijo en una ocasión Enrique Arrieta, que en el bicentenario estaba un museo de la revolución a su cargo donde había fotos, documentos, enseres, etc. de los revolucionarios, pues que en un mal día y sin decir agua va, se encontró con que todo lo que había en ese museo se encontraba en la calle sin que se le hubiera anticipado nada sobre desalojar o retirar lo que formaba parte del museo. Así se las gastaban, ¿o gastan? los miembros del Yunke en el poder.

Ya no queremos escuchar cada sexenio que en tal o cual secretaría o dependencia oficial hubo desfalcos, malversación de fondos, obras cobradas y no realizadas, partidas federales recibidas en el gobierno estatal y desaparecidas, contratos otorgados previo pago del 20% de moche, etc. sólo queremos que los culpables mínimo devuelvan lo robado, porque ya no acepta la ciudadanía que se va a investigar, se presentará la demanda y se actuará hasta las últimas consecuencias pero que al final no prosperará nada y al indiciado previo amparo, nada le pasará porque prescribirá la acción de la justicia de acuerdo a la integración de la carpeta.

Tal vez con Noel Díaz se pueda lograr algo, porque lo que fue con Galdino Torrecillas, puro “atole con el dedo”.