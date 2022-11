Columna liberal

Dos aniversarios magnos, este mes

Iniciamos el por qué del título de esta entrega por orden de antigüedad y les platicaremos que este próximo sábado festeja la Logia Francisco Zarco Nº 1 de esta ciudad el 110 aniversario de su fundación.

Y precisamente en el nacimiento del movimiento maderista y posterior de la revolución mexicana, aportando al pueblo de México el esfuerzo de sus mejores hombres en pos de la libertad de pensamiento, de culto, de enseñanza laica y gratuita en las escuelas públicas, separación de iglesia estado, libertad de prensa, etc. impulsados por los liberales en la constitución de 1857 y refrendados y ampliados en la constitución de 1917 al triunfo de la revolución mexicana, donde se contempló el derecho a huelga, jornadas de ocho horas de trabajo, el sufragio efectivo y la no reelección, la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, derechos humanos, la restitución de sus propiedades y terrenos a sus legítimos propietarios, el reparto agrario, etc.

Y donde y en la redacción de los principales artículos de esa carta magna aportaron brillante y valiosamente con su ideología liberal los masones de la precitada logia Silvestre Dorador y Alberto Terrones Benítez conjuntamente con el liberal de cepa Pastor Rouaix, ya que fueron ellos diputados constituyentes por Durango.

Es grande la lista de miembros de esa logia que han brillado y han hecho grandes aportaciones para el progreso material, ideológico y espiritual de Durango y el país en general: Antonio R. Ramos y Pedro Briseño, gran defensor éste de la masonería ante sus enemigos de siempre, lo que le costó el boicot de su panadería, su mediode vida; el general Lares Victoria, tío del también masón y durangueño Gral. Guadalupe Victoria, profesor Ramiro Arrieta Herrera, gran humanista, ejemplar ciudadano e incorruptible funcionario y quien llegó a dirigir la masonería nacional, al igual que el doctor Máximo N. Gámiz Parral.

Otro importantísimo aniversario que estaremos festejando esta semana es el de esta casa editora, quien cumple nada más y nada menos que 75 años de su fundación y que evidentemente ha sido uno de los pilares principales no sólo de la información para los durangueños, sino que ha sido un factor determinante en la cimentación personal de criterios a través de un equipo no sólo de periodistas y reporteros, sino de analistas, quienes a través de sus experiencias, estudios, análisis, etc. Han esparcido su luz para que se genere avance en la personaen lo individual y de grupos, instituciones y organizaciones en general.

Claro que para que esto se dé, debe haber una cabeza, un guía y que para este caso es el director, apoyado por un subdirector, quienes bajo la dirección general de esta gran cadena de soles en la República Mexicana han creado un lazo, una liga entre este noble medio y la ciudadanía, quien confía en la prontitud y veraz comunicación de la noticia, llámese local, policiaca, negocios, deportes y también del orden nacional e internacional.

Un factor de permanencia y aceptación de este medio que se ha mantenido localmente como el más leído ha sido por supuesto la seriedad y ética fuera de todo amarillismo y la prueba es que no cualquiera se mantiene vigente durante 75 años, no obstante además el embate de los medios electrónicos y redes sociales en el campo de las noticias. ¡Hay Sol para rato, sí señor!

Ahora que tocando el tema de la polaca, quienes nos reprobaban por hacerle señalamientos al gobierno estatal pasado nos estarán dando la razón, excepto los de los colores azul y blanco percudido del PAN por tanta corrupción y la ciudadanía exige castigo para esos nefastos “servidores públicos” no sólo con su consignación, sino obligarlos a devolver lo robado.