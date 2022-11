Columna liberal

INE no se toca ¿y Córdoba tampoco?

Hoy en día el tema más favorecido políticamente es la iniciativa de la reforma electoral enviada al Congreso por el ejecutivo federal y atacada perrunamente por el bloque opositor, grupos reaccionarios y económicos de ultraderecha y uno que otro despistado.

La realidad es que una gran parte de la prensa no ha querido dar información completa de esta propuesta como por ejemplo que se pretende reducir los diputados y senadores que llegan por la vía de plurinominales, reducir el excesivo presupuesto de las prerrogativas a los partidos políticos, así como reducir los gastos excesivos del tribunal electoral, empezando por los insultantes sueldos, compensaciones, gastos varios como el que con dinero de ese instituto comprarse Córdoba Montoya un seguro de vida por 300 millones de pesos, vigente años aún después de su salida del INE, o que se nos casó ese funcionario, y se le otorgó una cantidad millonaria como dote por ese acontecimiento y muchos etcéteras más.

Claro que a estos opositores les conviene y defienden al INE y sus funcionarios porque son personas proclives a ellos que se prestan al son que les toquen ¿o a poco creen que ya se nos olvidó lo que orquestó Ugalde en 2006 y luego la maldad en 2012 por sus relevos?

En los sexenios pasados el ejecutivo federal les chorreaba los millones de pesos a los diputados y senadores del PRIANRD para que aprobaran reformas como la educativa, energética, laboral, etc. ¿o a poco no? y que iban en contra del pueblo y los recursos naturales del país; es más, hasta estaban de acuerdo en reducir los integrantes de ambas cámaras y las prerrogativas de los partidos políticos y hoy dizque para proteger la democracia pregonan que la Presidencia pretende desaparecer el INE y el Tribunal Electoral, cosa totalmente falsa, pues en ningún capítulo de la propuesta se menciona tal desaparición. Que se elijan democráticamente sí.

La cosa es bien sencilla, que se discuta dicha reforma y en los capítulos correspondientes, en los que se está de acuerdo aprobarlos y en los que no pues votarlos en contra, pero eso de que no pasará suena a hipocresía y perversidad porque antes como había moche, pues pasaban las reformas y hoy que no hay moche y luego procede de la Presidencia, vociferan “no pasará, el INE no se toca, el INE no se toca” lo que se interpreta como “votamos porque siga la corrupción, el saqueo, la impunidad y los privilegios para la casta política divina, aunque se joda el pueblo y la nación”.

Lo triste de nuestra patria es que aunque existan líderes como Hidalgo, Juárez, Carranza, Cárdenas, López Mateos, etc. que han logrado avances en favor de los desfavorecidos y los recursos de la nación, los reaccionarios y conservadores nunca dejarán de existir y con sus traiciones, envidias e hipocresías, siempre tendrán dividido al pueblo mexicano porque nunca ha cedido la desigualdad y se oponen a la equidad y repartición de la riqueza contraviniendo a los mandatos contenidos en las sagradas escrituras, ah, pero eso sí, van a misa y comulgan cada ocho días para que Dios y la Divina Providencia les perdonen sus fregaderas y seguir enriqueciéndose hasta la saciedad y más.

De tal manera que esto no termina aquí ni hoy porque es la historia de la humanidad y en todos los lugares de la tierra ha habido avances, logros, progreso, en algunas partes más que otras, pero siempre habrá regiones donde se quedó grabado en nuestros genes lo que nos inculcaron al pueblo razo los religiosos aliados con los poderes políticos y económicos “tu sufrimiento desgracias y pobreza son porque así lo quiso Dios y debes aceptarlo y ofrecérselo a Élcon resignación como sacrificio para el perdón de tus pecados”.

Desgraciadamente muchos de nosotros somos individuos apáticos que no nos gusta investigar, documentarnos, consultar la historia y por eso se repite la sentencia de Juárez cuando dijo:

“La ignorancia es el peor de los males que aquejan a la humanidad y un pueblo ignorante será siempre un pueblo esclavo”.