Columna liberal

¿Qué hacer con las normales rurales?





Un previo. Hace seis años el gobierno panista de Aispuro prometió castigo a los defraudadores y sinvergüenzas de su sexenio anterior, que dizque nada de impunidad y toda esa verborrea que ya conocemos y que Torrecillas en funciones del titular del jurídico estatal ya había abierto carpetas de investigación, había girado la autoridad las órdenes de aprehensión, etc. y más etcéteras.

Y resulta que se integraron las investigaciones a modo, es decir, dejando abierto un resquicio para dar lugar a los amparos y así las cosas, ni Juan ni las gallinas. No los metan al bote, doctor, pero con obligar a los bandidos a que regresen lo robado, con eso quedaría satisfecha la ciudadanía, porque eso de cargarle la mano al pueblo con alcabalas como el replaqueo, impuestos por tener celular o como cuando Santana o Maximiliano, cobrar por cada ventana o tener mascotas, etc. pues ya no estamos para eso.

En sexenios anteriores se siguió una estrategia del gobierno federal para ir desapareciendo las normales rurales en todo el país, dados los problemas y molestias que originaban los estudiantes al bloquear carreteras, tomar oficinas, gasolineras, casetas de cobro, secuestrar camiones y vehículos oficiales y particulares y hasta incendiar automotores y gasolineras.

No les importaba causar molestias a las personas que les quitaban su vehículo particular inclusive si trasportaban familia y dejarlos a pie en la carretera, lejos del destino de los afectados como en la normal J. Guadalupe Aguilera, pues como que no va por ahí.

En alguna ocasión opinamos que no era la solución cerrar esas escuelas, ya que se le privaría la oportunidad de progresar a los jóvenes de escasos recursos y además porque los egresados sí estaban dispuestos a ejercer su profesión en el medio rural, pero… con el paso del tiempo esas exigencia y manifestaciones fuera de lugar se fueron desvirtuando por la violencia con que eran ejercidas, a grado tal que por cualquier motivo ejercían las presiones que ya citábamos y el gobierno federal y estatales iban cediendo terreno y la ciudadanía y con justa razón fue mostrando su antipatía, desaprobación y hasta coraje para con estos jóvenes.

Antes del inicio del actual gobierno federal, hubo un acercamiento inclusive con los maestros de la CNTE, pues por principio les reconocieron que tenían razón en algunas de sus demandas, máxime en el caso especial de la reforma educativa, total, hubo promesas y compromisos, ya que en el caso de los estudiantes era necesario comprometerse para aclarar lo de Ayotzinapa y porque una vez egresados, iban a ser aliados del ala radical de los maestros agrupados en la coordinadora y así empezó una luna de miel que poco duró, pues los maestros y por incumplimiento de pagos en Michoacán por parte del mal gobernador Aureoles bloqueaban las líneas férreas causando pérdidas multimillonarias y así empezaba de nuevo a repetirse la pesadilla causada tanto por los maestros como por los estudiantes.

Pues así las cosas, mucha gente opina que ya es tiempo de que los gobiernos estatales como el federal se fajen los pantalones como el actual de Michoacán, que ya no ha permitido la toma de las vías del ferrocarril, etc. por mucha razón que tengan los mentores y menos como el caso actual de Durango, en que pretextando peticiones no cumplidas, los alumnos de la J. Guadalupe Aguilera vuelven a hacer de las suyas que porque no les han cumplido sus demandas que contienen peticiones absurdas que nada tienen qué ver con las necesidades de los estudiantes.

Una cosa les debe quedar claro a los estudiantes y es que así como antaño les apoyaba moralmente la ciudadanía, ese apoyo y respaldo moral se ha ido acabando hasta llegar a exigirle al gobierno que se actúe conforme a la ley para evitar pérdidas tanto de recursos materiales como económicos, aparte de todas las molestias y corajes de que son objeto inclusive personas ajenas a sus exigencias, porque de otra manera se van a sentir intocables y por cualquier circunstancia querrán hacerle manita de puerco al gobierno.