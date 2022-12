Columna liberal

Dr. Encause o médico de la hora primera





El precitado y aludido doctor en el título del presente artículo, si usted tiene noticias de él sabrá que nos referimos al mago mejor conocido como Papus, discípulo de un alto iniciado y reconocido como uno de los más grandes magos de la era actual como lo fue Eliphas Levi.

Pues bien, Papus nos ilustra entre las verdaderas cosas mágicas y las que tienen que ver con las propiedades ocultas de la naturaleza, por ejemplo, hacer curas milagrosas con las propiedades de los minerales o plantas.

Nos pone como ejemplo como conocer si un moribundo se salvará o no de la muerte. Él recomienda untar unas rebanadas de tocino en la planta de los pies del enfermo y luego echárselas a un perro; si el can se las come, es señal de que el moribundo se salvará, caso contrario, si el animal rehúsa a probar o comer el tocino, será señal inequívoca de que el enfermo morirá.

Papus nos ilustra también que el individuo postrado y en artículo de muerte ya sus signos vitales van en descenso, entonces su vibración será percibida por el perro, quien desechará el bocado que se le ofrece al percibir la señal de la muerte.

Tan sencillo como eso o como en la actualidad que el avance de la ciencia se está dando a pasos agigantados, los japoneses fueron los primeros en descubrir esas vibraciones que emiten los animales en peligro de muerte o moribundos y es así como la reproducen electrónicamente en el mar y acuden de inmediato los tiburones.

Ese es un ejemplo de cómo las potencias económicas o militares están usando señales en la TV. o discos para lograr sus fines del dominio de las necesidades, gustos, etc. para el éxito de sus ventas y en el campo militar las experiencias de un gran número de veteranos de guerra dan razón de hazañas que los han conducido a la locura, inclusive al suicidio.

Pero regresando con Papus, nos dice que el grimorio de un brujo contiene una gran cantidad de secretos sacados de los libros de Moisés y de varios otros textos de las sagradas escrituras como por ejemplo para tratar o contener las heridas envenenadas verter jugo de membrillo y eso quitará o controlará la ponzoña. Pero esto es aplicar propiedades de las plantas que nada tiene qué ver con la magia.

El verdadero arte de la magia consiste en conocer el manejo de las fuerzas de la naturaleza, cósmicas y las entidades espirituales en especial los elementales y quienes hayan logrado esto podrán ejercer un amplio poder sobre personas y naciones, tal cual se lo había propuesto Hitler, pero quien no pudo vencer a su contraparte, es decir, hubo previo un gran enfrentamiento entre los brujos negros y los practicantes de la magia blanca, que luego se reflejó en una encarnizada lucha armada.

Para concluir este apasionante tema de la magia, sólo recomendaríamos a los curiosos e ignorantes de estas prácticas, abstenerse de explorarlas, ya que si bien existen grimorios o clavículas, (claves), como las del Rey Salomón, etc. fáciles de adquirir en cualquier librería, el neófito puede caer en una trampa que le resultará fatal, ya que contienen palabras clave para llamar a los demonios y como el tratado de magia de Crowel quien le allana el camino para ingresar a esos planos, pero no le pone los medios para salir y una vez presentes las entidades infernales, no le perdonarán el invocarlas y siendo un inexperto en la materia no podrá enfrentarles, porque aún maestros en estas artes han sucumbido en estos encuentros.