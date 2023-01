Columna liberal

De servidor público eficiente a burócrata empedernido





Leyendo las páginas de este medio correspondientes al pasado lunes, nos encontramos en su sección editorial con la opinión que el profesor Jesús Mier Flores tiene de este tecleador y quien nos otorga el inmerecido concepto de ser un editorialista que cumple con las expectativas inherentes a las de un liberal comprometido con los ideales de los libres pensadores.

Y por ello le agradecemos que haya alguien que se haya fijado en un seguidor del ideario juarista y que por ello esté corriendo los riesgos de malquerencia, descalificaciones y asómbrese hasta amenazas no sólo de los contrarios a esta corriente, sino hasta de los de casa.

Y eso no de ahora, en la página de internet “ Liberalismo y Masonería de los Siglos XX y XXl en Durango”, podrá encontrarse una narrativa de lo que estamos diciendo y que viene desde hace 37 años, fecha en la que incursionamos en este medio gracias a la apertura de El Sol de Durango para con todas las diferentes corrientes de opinión y no por esas amenazas y descalificaciones habremos de claudicar en nuestros criterios y posturas, porque un buen masón o liberal nace y no es producto del oportunismo, la curiosidad o el interés de quedar bien con los jefes, ya sea de los gobiernos profanos o internos.

En ese caminar por estas veredas de la comunicación en las cuales somos autodidactas, hay testimonio de que no por adular a quedar bien con el gobierno o nuestras jerarquías, hemos dejado de señalar los errores y hasta pillerías en las administraciones públicas y obvio que por eso no somos bien vistos y hasta señales directas y virtuales de amenaza cumplidas hasta de nuestros cercanos hemos recibido, porque estás conmigo o estás en mi contra y créanos usted amigo lector, previamente se nos ha ofrecido convidarnos aunque sea una rebanada pequeña del pastel u ofrecimientos ventajosos para silenciarnos y nadie podrá señalarnos en ese renglón.

Por eso agradecemos en todo lo que vale la valiosa opinión de don Jesús, destacado editorialista de esta casa y de la corriente de izquierda comprometida, porque a él y a mucha gente le consta que nunca nos doblegaremos ante cualquier presión, venga de donde venga y seguiremos ejerciendo a costa de lo que sea, sí, de lo que sea, nuestro derecho de la libre expresión, conquista lograda a costa hasta de sangre por los liberales de su tiempo y hoy plasmada en la constitución.

En el tema motivo del título de esta entrega citaremos que existe una gran diferencia entre un eficiente servidor público con gran espíritu de servicio, sin que para ello medie un interés extra ya sea buscando una propina o congraciarse por algún motivo con alguna amistad o político alguno relacionado con quien acude a solicitar una atención o servicio en el ámbito oficial, caso contrario el de los empleados que no tienen vocación para desempeñarse como burócratas de cualquier nivel de gobierno y hasta trabajadores de empresas privadas, quienes con esas conductas hacen quedar mal a sus empleadores y esto parece un cáncer que viene desde que llegaron los españoles a corromper la vida nacional de las colonias a donde arribaron los peninsulares.

Nos tocó ser testigos que en la delegación de la Secretaría de Bienestar se presentan los dos casos de servidores públicos; unos buscando y escudriñando minuciosamente algún hasta mínimo error en los documentos que los adultos mayores en los trámites de su pensión promovida por el gobierno federal actual. Salían algunos ancianos echando pestes por el rancio burocratismo excesivo, una persona indignada hasta acusó a AMLO de corrupto y que se quería hacer rico con el Banco de Bienestar, ya que él era el dueño.

Sin embargo había el otro tipo de empleados que trataban de orientar y solucionar los problemas como una persona que luego supimos se llama Lupita Silerio, toda amabilidad, paciente y facilitadora en los trámites que por lo que ser un adulto mayor se le dificultan. Hacen falta ahí muchas como ella.