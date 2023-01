Columna liberal

Juárez el indomable, inflexible y tozudo





Hablemos ahora del benemérito, de quien bien es sabido que no se andaba por las ramas en aquello de ajustar cuentas tal como quedó constatado con Maximiliano, también masón y grado 33, pero éste se lo merecía por ser un invasor e impuesto emperador nomás por los esos de Napoleón tercero y por petición de un grupo de mexicanos traidores de la corriente conservadora. Pero Juárez fue inflexible con liberales que le ayudaron combatiendo con las ideas y las armas a los conservadores y franceses como Santos Degollado, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, (se mentor y guía político), González Ortega, Zarco y mejor ahí le paramos.

Juárez siempre fue indomable y ello le valió al país y a su pueblo sobreponerse a las adversidades, pues desde las guerrillas de los chinacos hasta sus ejércitos liberales diezmados, mal armados y hambrientos, prevaleció siempre entre ellos el patriotismo y entrega heroica para validar las leyes de reforma y la restauración de la república porque siempre estuvo ahí el indio de Guelatao como su inspiración y símbolo de la resistencia hasta el final.

El nigromante siempre fue un pilar liberal no sólo en la guerra de reforma sino que también en la lucha contra el imperio de Maximiliano, pero patinó sí, en algo imperdonable para Juárez y eso le valió ser castigado con el destierro a San Francisco, California, al regresar fue nuevamente detenido y encarcelado en San Juan de Ulúa y luego en Yucatán. A su regreso a México siempre guardaron distancia él y el benemérito.

Algo así por el estilo con González Ortega, pues en la batalla de Majoma le responsabilizó de la derrota de las fuerzas liberales y peor se puso el desencuentro cuando el héroe de Zacatecas que había derrotado al ejército conservador que dirigía Miramón en Calpulalpan, triunfando así el liberalismo en la guerra de reforma, pues tronó esa amistad al exigirle el “tinterillo de El Teúl” en su calidad de vicepresidente y ya en paz la nación, que entregara Juárez la presidencia para convocar a elecciones.

Pues le retiró Juárez el grado de general su sueldo y lo expatrió, aunque vivió protegido por el gobernador de Coahuila y posteriormente siendo presidente Manuel González, éste le restituyó su grado de general y el goce de sus haberes, demasiado tarde, pues al mes murió ese vencedor del imbatible Miramón en Silao y luego como ya dijimos en Calpulalpan.

Sólo nos queda espacio para recordar que Juárez era inflexible en sus criterios y decisiones, pues no obstante que Porfirio Díaz tuvo un lugar destacado combatiendo ferozmente contra los franceses el 5 de mayo en Puebla, luego combatiendo sin descanso al ejército invasor y las fuerzas traidoras conservadoras cuando Maximiliano se ostentaba como emperador y posteriormente al mando del ejército de oriente tomó Puebla y luego la ciudad de México, pero el benemérito no le perdonó desobedecer órdenes al no haber acudido a prestar ayuda a Mariano Escobedo cuando el sitio de Querétaro. De tal suerte que al entrar Juárez triunfante a la ciudad de México, a la entrada se apersonó Porfirio Díaz, pero el indio de Guelatao lo ignoró y ni volteó a verlo y en su mandato lo mandó a la congeladora.