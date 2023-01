Columna liberal

Ante el juicio que García Luna enfrenta, Felipe Calderón está cruzando los dedos porque el imputado no vaya a soltar la sopa ante el señuelo de que no le darán cadena perpetua si es que no se guarda nada de lo que le consta en eso de los tratos y trafiques con los narcos y de los cuales su jefe estaba enterado y no sólo eso, sino que estaba entrado en la polla.

Y tan enterado estaba que nuestro paisano Herrera Valle siendo comisario de la Policía Federal y mediante escrito se lo hizo saber a Calderón, y lo hizo público en el programa televisivo de Deniss Merker en dos ocasiones y con tan mala suerte que al salir de la última entrevista lo aprehendieron y se pasó cuatro años en la cárcel y hoy se sigue sosteniendo en sus acusaciones que comprenden también al presidente en aquel entonces, o sea a Felipe Calderón. Y todo este caso es un gran enredo, ya que hasta se menciona desde Hilary Clinton, funcionarios de la CIA, DEA, etc.

Siquiera con los jueces y jurados gringos se tiene más esperanza y confianza en que le hagan “manita de puerco” a García Luna, porque lo que son los jueces de México son un fiasco, no sabemos si haya honrosas excepciones, pero estarán ustedes de acuerdo que aquí la justicia se vende por kilos como en un tianguis mediante obvio su respectivo ‘moche’ y de acuerdo al sapo es la pedrada y ahí sí ni quién pueda remediar ese cáncer, ni el mismo presidente de la república y ese sí que es, el judicial, un auténtico poder autónomo e impune y en esos terrenos nomás su chicharrón truena y si no, veamos.

Se requiere ser un político influyente para para mandar echarle ácido en la cara a una mujer e irse muy tranquilamente a su casa que porque el juez no encuentra elementos suficientes para declararlo culpable y que la chica provocó que esos hechos sucedieran. Otro juez otorgó un amparo a Ovidio para no ser extraditado a los E.U. no obstante existir convenio entre aquel país y el nuestro y existir una solicitud previa para su extradición contra el “Chapito”.

Y es larguísima la lista de amparos que se otorgan al por mayor; pásele, pásele. Contra la construcción del Tren Maya una lluvia de amparos, contra la refinería Dos Bocas, contra el aeropuerto Felipe Angeles, contra el acueducto de La Laguna, bueno el colmo hasta un amparo contra una ley que aún no había sido publicada de tal suerte que los jueces externan “no se acaben reaccionarios ni polacos pesudos, que de eso estamos pidiendo nuestra limosna”.

Sí, de esa clase de personajes que le están echando toda la carne al asador para que vuelvan los tiempos en que los dueños de poderosos negocios no pagaban impuestos, porque añoran estar en el poder político porque hacían y deshacían con los presupuestos oficiales, al cabo el que venía atrás les cubría las espaldas como por ejemplo aquí en Durango Salum aceptó que el anterior gobierno del estado no le entregó al municipio 300 millones de pesos que oportunamente el gobierno federal hizo llegar a nuestra entidad para ser entregados a esta municipalidad ¿y que pasó? nada; ¿y qué ha hecho el actual presidente municipal para recuperar ese dinerillo? Nada, silencio que huele a complicidad. Por eso, sin ser nosotros magos ni adivinos, sabemos que todos esos millones que ahí si como magos desaparecieron desde los más altos funcionarios hasta los que tocaron aunque sea una rebanadita del pastel. Se dice que en un domicilio de la CDMX tuvo lugar un encuentro entre ciertos políticos de la actual administración estatal con los de la pasada para que no pase nada y el tiempo se encargue de echarle tierra al asunto. Deveras que estamos odidos en México y que Dios nos proteja si regresan los corruptos al poder.

García Luna enfrenta la hora de la verdad en terrenos del Tío Sam, acá en México se teje de otro modo, pues en los actos torcidos de los jueces no existe nadie que los sancione. Que el Consejo de la Judicatura, por favor, no nos hagan reír que traemos boqueras.

García Luna enfrenta la hora de la verdad, acá en México se teje de otro modo, pues en los actos torcidos de los jueces no existe nadie que los sancione.