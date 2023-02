Columna liberal

Cambio de estrategia del gobierno local





En el anterior sexenio del gobierno estatal, se manejó la tónica de que el gobierno federal no quería a Durango y hasta se alió con otros gobernadores rebeldes que descalificaban a AMLO y su 4T y por supuesto que la mayoría de los medios locales le seguía la corriente y así nos fue.

Hoy vemos que se corrige el rumbo y aseguramos que el panorama cambiará para nuestro estado. Anteriormente todo descalificaban y no sólo los programas sino a todos los funcionarios federales, pongamos por ejemplo a la senadora Margarita Valdez.

Ella actualmente y por sus méritos en la cámara alta y representando los intereses del pueblo, no de una sola fracción política, le concedieron la presidencia de la Comisión de Salud y se ha distinguido por procurarle a la población mejores estándares de atención y denunciado y señalado directamente a quienes han sido responsables del desabasto de medicinas.

En el caso de la siembra de maíz transgénico, aquí en Durango sólo la Fraternidad Forestal Durango, A.C. ha alzado la voz no sólo por el peligro que para la salud humana representa, sino por el peligro también de la desaparición de las gramíneas nativas de México, además del riesgo funesto de los ecosistemas por causa de ese insecticida al poner en peligro de extinción los insectos polinizadores como por ejemplo la abeja, lo que ya ha causado daños no sólo en Durango, sino también en varias regiones del país.

La precitada asociación ecologista hizo las denuncias en las dependencias federales y locales oportunamente y no pasó nada, inclusive a nivel central y lo mismo. Hoy que el gobierno federal decide salir en defensa de la salud del pueblo, de los granos originarios y de la soberanía nacional al rechazar la imposición de trasnacionales de cultivos de semillas transgénicas que incluyen el bifosfato y que en los sexenios anteriores el mismo gobierno propiciaba y los legisladores del PRIAN cabildeaban mediante su maiceada en las cámaras federales.

Hoy parece que el rumbo cambia y en ello la senadora ha puesto su empeño no obstante las resistencia de quienes ven sólo los negocios y utilidades e ignoran la salud de los mexicanos.

En este propósito la Fraternidad Forestal Durango, A,C, estará presente apoyando en todo lo posible en esta lucha a Margarita Valdez y a todos los interesados en este tema como Green Peace, como caso ejemplar.

Y a propósito de traiciones, comentaremos los casos de Cuauhtémoc Cárdenas y Omar Castañeda comparándolos con una cita que aparece en el libro de Silvestre Dorador de reciente reedición lograda por el grupo liberal Francisco Zarco, A.C. y que se ajusta a la acción de los precitados políticos “renegar de un credo político, cualquiera que sea éste sea, ocultarlo o cambiarlo en los momentos del peligro, precisamente porque es muy común, siempre me ha parecido uno de los actos más indignos de los hombres” y sigue Silvestre manifestando sus convicciones y preocupaciones desde la penitenciaría y a punto de su asesinato decidido por los reaccionarios de ese tiempo en 1913.

Pues decíamos que se ajusta a los precitados políticos porque Cuauhtémoc tuvo 3 oportunidades de competir por la izquierda para la Presidencia; luego del triunfo de AMLO éste lo invitó a formar parte de su gabinete ofreciéndole la dirección de Pemex y le contestó que él no andaba en busca de chamba, luego invitó a su hijo Lázaro en un importante cargo renunció al PRD porque se cochineó y ahora sale coquetea con ese grupo recién conformado, mucha incongruencia, al igual que el diputado federal lagunero antes morenista porque lo hicieron secretario del ayuntamiento en Gómez Palacio, luego diputado federal y como no le dieron la candidatura para presidente municipal de Gómez, renunció al partido que lo hizo gente que porque son corruptos y una sarta resentimientos propios de los traidores y se une a ese grupo de reciente creación que integra a muchos corruptos, (comprobados), reaccionarios, señoritingos, diría Avila Nevárez, traidores a la patria, derecha extrema, etc.

Total, una mezcolanza infecta con fuerte a pútrido hedor.