Columna liberal

De la Constitución y los constituyentes





No se necesita ser licenciado en Derecho ni especialista en Derecho Constitucional para opinar sobre la Constitución y los constituyentes, su observancia, su aplicación y las verdades y mentiras desde los de abajo hasta los de arriba y si no permítasenos expresar con hechos sobre este tema.

Hidalgo y el gran Morelos y sobre todo este último, no sabían mucho de leyes pero sí sabían diferenciar que la esclavitud iba tanto en contra de las leyes divinas como las terrenales, se empeñaron a luchar hasta con las armas para tratar de que los mexicanos se sacudieran el yugo español y tener una vida independiente basada en las libertades y con leyes justas por eso Morelos y su congreso itinerante emitieron los sentimientos de la nación en la catedral de Chilpancingo y que fue una constitución en su tiempo de avanzada incluidas las de otros países, sobre todo los colonialistas.

Pero no les alcanzó a esos héroes para ver realizados sus sueños ni aún luego de proclamarse la independencia, porque el país era libre sí, pero aún no era independiente y fue hasta luego de ser salvado el obstáculo de la Constitución de 1824 en que se empezaron a dar visos de una nueva luz en la lucha por ser independientes, no sin antes desatarse una guerra civil por no estar de acuerdo los del partido conservador con la nueva constitución de 1857 y adheridas a ella las leyes de reforma concebidas por los liberales cuando ya Juárez se perfilaba como el líder de la transformación del país y fue el ícono nacional de la resistencia porque luego de ser derrotados los reaccionarios en Calpulalpan por el ejército mexicano, fue que se puso fin a esa guerra interna desatada por los grupos de poder y el clero político o alto clero.

Es de justicia citar a J. María Luis Mora, sacerdote católico con doctorado en teología quien se identificó con la ideología del liberalismo y sus ideas fueron el prototipo de la las leyes de reforma porque en “Advertencia” preliminar de sus “Obras Sueltas” ( 1837) encontramos para evitar disputas de palabras indefinidas -dice- debo advertir desde luego, que por marcha política de progreso, entiendo aquello que tiende a efectuar de una manera más o menos rápida la ocupación de los bienes del clero, la abolición de los privilegios de esta clase y la milicia, la difusión de la educación pública en las clases populares, absolutamente independiente del clero, la supresión de los monacales, la absoluta libertad de las opiniones, la igualdad de los extranjeros con los naturales en los derechos civiles, etc. Gómez Farías invitó al doctor Mora a participar en su gobierno, pero por los altibajos políticos de esa época no fue posible poner en práctica sus propuestas, pese a las intenciones e intentos de G. Farías.

Ah, pero no quedaron conformes los derrotados en Calpulalpan y reunieron a unos cuantos diputados mochos y se fueron a Europa para ofrecer el país para que viniera un príncipe extranjero a tomar posesión del fallido imperio, porque Maximiliano ya en México se dio cuenta que no era el pueblo mexicano el que lo había invitado, sino ese grupo de aristócratas que se sentían soñados y embelesados con esos bailes y reuniones con sabor a realeza. Otros culpables de esa traición a México fueron los militares que lucharon contra las fuerzas liberales, incluido el general Juan N. Almonte, hijo del gran Morelos ¡hágame el favor!

Después de la revolución de 1910, el ejército constitucionalista ha dado muestras de lealtad a los subsecuentes gobiernos de la república, porque de ahí hacia atrás las puras traiciones alentadas por los conservadores para mediante golpes de estado conservar sus privilegios e intereses. Hoy los reaccionarios intentaron repetir la historia y fueron a tocar las puertas de las fuerzas armadas, pero los mílites rechazaron la traición y se mantuvieron fieles y leales al gobierno democrática y legalmente constituido.