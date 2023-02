Columna liberal

¿Suprema Corte de Justicia alterna?





Es innegable y público que el poder judicial cojea bastante en la impartición de la justicia desde abajo hasta la cima, es decir hasta la SCJN.

Y es que la aplicación de las leyes se da no en cumplimiento estricto a su espíritu, sino que se buscan los recovecos para aplicarlas de acuerdo a ciertos intereses que normalmente son económicos, personales, de grupo, pero también los políticos y que generan impunidad y corrupción.

En el caso de las reformas o proyectos emanados de la Federación, los intereses económicos encabezados por Claudio X González han promovido una gran cantidad de amparos porque se han visto frenados en sus exigencias de enriquecimiento a costa de lo que sea como antaño y se han valido no sólo de su agrupación con un título que habla de acciones contra la corrupción y en realidad son promoventes de ella y gran parte de la prensa nacional también por motivo de que siempre han ido en la polla y por ende les hacen segunda.

Y no sólo muchos jueces de distrito están involucrados en esos enjuagues, sino hasta algunos ministros de la SCJN que en ella hacen mayoría para no dar cumplimiento a los mandatos de la constitución. Veamos sólo un caso, porque hay varios. En la Constitución se contempla que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Por ese motivo la Presidencia pretendió aplicar dicho ordenamiento sobre todo a los funcionarios de los organismos autónomos, entre ellos el INE.

¡Óigame no, el INE no se toca! de inmediato se ampararon que porque son autónomos en todo y se inconformaron muy indignados especialmente Córdoba y su escudero Ciro, pero lo inconcebible es que se inconformaron contra la reducción de sus sueldos, sino también con lo relativo a la aplicación del presupuesto asignado a ese instituto hechos respaldados por la corte, hechos dados también en la SCJN y aquí viene el meollo del asunto; al amparar al INE de lo mismo,simultáneamente están soslayando su responsabilidad por incumplimiento a la Constitución al estar ganando más del doble del sueldo del presidente, de tal manera que al amparar al INE, dejan a salvo sus altos sueldos pasando por alto el cumplimiento de la carta magna.

Por eso ya se escuchan voces de que en virtud de que el poder judicial es el más autónomo de los organismos autónomos en la reclamación de sus excesivas canonjías y juicios muy cuestionables pasando por encima de la Constitución, claman esas voces pues, porque deba crearse un poder judicial adjunto, o de plano desaparecer la Corte, hecho que el presidente no considera viable en su mandato, pero existe gran inquietud e inconformidad social por su erróneo actuar, donde y casi ya se escuchan las voces de los emisarios del pasado corrupto vociferando ¡la Corte no se toca!

Por lo pronto, es preocupante que los adversarios de la 4T estén creando divisionismo en la población y decir no pasará a todo lo que provenga de la Federación, especialmente a todas las reformas que se proponen en el Congreso, aún cuando el alma, en relación a la reforma electoral era reducir el número de diputados de 500 a 300, reducir las asignaciones de dinero a los partidos políticos, reducir el número de funcionarios los gastos y sueldos estratosféricos de ellos y de los magistrados consejeros, asignar los nombramientos de dichos consejeros democráticamente y pues no, ¡no pasará! y ¡el INE no se toca! Pero no toman en cuenta los corruptos retrógrados que la población está consciente de su actitud negativa y todo ello se les revertirá y si no, a los hechos y el primer botón de muestra ya se dio en Tamaulipas.

Qué actitud tan negativa de los conservadores que están llegando hasta violencia física y verbal como una alcaldesa panista de la CDMX y los voces críticas contra la senadora Margarita Valdez, quien mucho está trabajando por la salud de la sociedad y hasta la prensa se le echa encima. Ya verán, ya verán.