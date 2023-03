Columna liberal

Misión imposible, los intentos de la reacción





Ya lo anticipó Juárez en su tiempo: “El triunfo de la reacción moralmente es imposible”, entonces pues harán todo tipo de rabietas, marchas, promoverán amparos, promoverán campañas en la prensa, etc.

Porque es un hecho que los conservadores existen y persisten como la mala hierva, como el mal que se origina en el averno porque bien cierto es que no son uno, no son cien, sino 25 millones de mexicanos de esa tendencia que nos dejaron los españoles como herencia maldita y podrán ir sus líderes a suplicar a la Casa Blanca o al mismo Vaticano como siempre lo hicieron o tal vez al Castillo de Miramar para volver a ofrecer al país para que nos manden otro príncipe a gobernarnos, pero les reiteramos la sentencia de Juárez que opera desde que les fusiló a su príncipe y los cabecillas traidores, podrán hacerle la lucha, pero desde el triunfo de la república están y estarán siempre más que jodidos.

Lo lamentable es que haya otras corrientes políticas que les hagan segunda como Movimiento Ciudadano y nos salgan con infantiladas y se rasguen las vestiduras en pos de votos, cotos de poder, etc. y vean la paja en el ojo ajeno como por ejemplo su diputado federal Omar Castañeda, que se indigna porque su contraparte no consulta a la gente para originar y promover las propuestas en el Congreso de la Unión y por otro lado cuándo él consultó a los votantes que lograron con su sufragio para que obtuviera una curul y hoy no los tomó en cuenta para cambiar de bando cual vil chapulín y despotrica en contra los progresistas de la nación.

Hace algunas décadas nos tocó llevar a los hijos a las funciones de matiné en los diferentes cines que existían en esta localidad y después de comer sus dulces durante la función y solasarse con las emocionantes películas, salían los niños verdaderamente emocionados y casi casi sintiéndose como El Santo o el Llanero Solitario. Pues de igual manera percibimos a los integrantes de la pasada marcha a los contrarios de AMLO y su 4T. Unos se desgañitaban de manera o comportamientos propio de los fanáticos y otros no tanto.

Ellos los equiparamos o comparamos con los chiquillos que salían de las funciones aquellas matinés en que se emocionan con fantasías, con mentes débiles fáciles de manejar y cautivas además, porque para eso tienen los líderes panistas sus cuadros de formación y mandan a sus hijos a escuelas confesionales. Por otro lado iban en esa marcha los organizadores, ellos sí sabían que todo era una fantasía, una falacia para mostrarle al gobierno que siguen teniendo músculo y que van en busca de la revancha para regresar por sus fueros de la corrupción e impunidad para evadir los súper millonarios impuestos, asaltar los presupuestos federal y estatales, etc. y para lograrlo, requieren, obvio, volverse hacer del gobierno.

Y todavía tiene la desfachatez el dirigente del PAN decirnos que Aispuro fue un gran y destacado gobernante para ejemplo de los demás. Para nosotros nos queda claro que pretende llevar a ese cuestionado exgobernador a un escaño en la Cámara de Senadores para ver qué tanto alcanza de la tajada de esos ocho mil millones de pesos que la Auditoría General de la Federación reporta como desaparecidos de las arcas del estado como un acto digno del gran Houdiny.

El caso del súper policía es parecido al del dueño de una hacienda, porque contrata a un caporal o administrador para que haga las tareas que le encomienda como robar vacas, cosechas y facilitar su comercio y traslado y callar las voces que puedan denunciarlos y al final reportarse con su patrón para rendirle cuentas. Pero llegándose el día de tronar el cuete, con aquella candidez declara el dueño del rancho, en este caso los dos expresidentes panistas, que ellos no sabían nada, que no tienen nada qué ver, porque el caporal ni es de su familia, (PAN), ni nunca estuvieron enterados de nada. Ya veremos si García Luna se amarra los pantalones y acepta cadena perpetua o suelta la sopa y se convierte en testigo protegido; mientras en Guanajuato y Michoacán hay dos que les están temblando las corvas.