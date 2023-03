1938 y 2018, años de fajarse los pantalones





Los masones no entierran a sus muertos, los siembran. Esa consigna ha prevalecido a través de los siglos y ha sido tan certera que los enemigos de esa corriente ideológica y progresista no han podido explicarse cómo un Juárez huyendo y sin un peso ni un cartucho, logró vencer a sus enemigos, él y por supuesto un grupo de liberales bien llamados los gigantes de la reforma.

Y así en cada momento crítico del palpitar nacional surgen los liberales como los hongos rápido y espontáneamente, se reagrupan y aunque en su mayoría son autodidactas, les llega la inspiración quién sabe de dónde toman las riendas de la situación, ya sea en los campos de batalla, congresos, comunicación, en las calles o en el campo, pero ellos saben su lugar y han logrado el progreso de la humanidad de sus respectivos pueblos.

Por el contrario, bien sabido es que el Diablo no descansa y la contraparte de los liberales siempre se las han arreglado para reagruparse y volver por sus fueros valiéndose inclusive de los malos y traidores mexicanos que han ido a ofrecer nuestro territorio para que nos gobiernen extranjeros, nos invadan, nos roben territorio y saqueen el país.

Pero reiteramos, siempre surgen en el momento preciso mexicanos patriotas que han sabido tomar el control a costa de lo que sea como un Lázaro Cárdenas, Grado 33 de la masonería, quien con el respaldo del pueblo, pero con la oposición de los reaccionarios, inclusive de clérigos que eran accionistas de las petroleras extranjeras, expropió el petróleo en bien del país, del pueblo y gobierno, inclusive para funcionarios bribones que cada seis años entraban de pobretones y salían millonarios y no se diga de los líderes sindicales corruptos englobados en la CTM.

Queremos darle a quienes nos favorecen al leernos un dato o fecha significativa. 1938, como ya sabemos es el aniversario de la expropiación petrolera y este 2023 curiosamente la Columna Liberal cumple 38 años, tocando temas masónicos, liberales, políticos, culturales, ecológicos, etc. Pero como no somos monedita de oro, sabemos muy bien por quién no somos bien vistos, bueno el colmo hasta por quienes deberían apoyarnos, de algunos de ellos durante nuestra trayectoria en este medio, hemos recibido desengaños, ataques arteros, descalificaciones y hasta actos antifraternos. Por eso hemos acuñado la siguiente frase: “Cuídate de involucrarte con los cuervos porque no perdonan y te pueden apagar las velas, mas nunca la Gran Luz”.

Un afán que siempre hemos pregonado, es el de recomendar que no perdamos de vista nuestra historia, por tantas y tantas páginas de heroicidad de quienes arriesgaron vida y familia por darnos esta patria libre con tantos recursos y que de dentro y de fuera se empeñan en saquearnos. Recordemos que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.