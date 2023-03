Columna liberal

Primaveral e histórico 21 de marzo





Tradicionalmente el 21 de marzo se abren los cielos para que la tierra se vista con sus mejores galas para recibir no sólo los cálidos mensajes, a la vez que pródigas y románticas promesas de prosperidad de la primavera.

Sino además dar la bienvenida a seres excepcionales y predestinados como lo fue un indígena en la Sierra Zapoteca de Oaxaca a la postre guía de un pueblo y una nación que se vería envuelto en llamas por causa de mexicanos traidores y potencias extranjeras.

¿Por qué precisamente un indígena? Acertadamente Rodolfo Reyes señala que no obstante el mestizaje y el abatimiento durante tres siglos de la parte más importante de nuestra vida como es el elemento indígena, ciertamente Reyes llamó a éste el “protoplasma de nuestra nacionalidad” por eso el Gran Torcedor designó al indio puro de Guelatao, Benito Juárez, como el que debería guiar los destinos libertarios de una sufrida patria. Terminó él sus estudios de seminarista y estuvo a punto de ordenarse sacerdote, pero obedeciendo los mensajes de lo alto esperó señales más claras y fue así que con un grupo de liberales llamados por Díaz Mirón como los gigantes de la reforma, que lograron primero desligar al poder público del poder eclesiástico y posteriormente restablecer la república,

Se dice fácil y rápido, pero todo eso duró seis años llenos de sangre, sufrimiento y dolor originado por la ambición, codicia y egoísmo de una minoría perversa, ruin, traidora y despreciable.

Juárez fue iniciado en la masonería en Oaxaca en el Rito de York, pero posteriormente en la ciudad de México fue admitido en el Rito Nacional Mexicano. Citamos lo anterior como lo hicimos también con otro ameritado masón como lo fue el general Lázaro Cárdenas, al igual que Adolfo López Mateos y un sinnúmero más de grandes mexicanos que han luchado por el progreso y libertades de sus pueblos y naciones, aunque en sus luchas y batallas aparecen como liberales, pertinente pues es aclarar que la masonería incuba al liberalismo.

Cada uno de esos buenos mexicanos fueron en su tiempo. símbolo de una lucha como por ejemplo Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Matamoros, etc. fueron los paladines de la independencia; Juárez, Prieto, el nigromante, Ocampo, Zarco, S. Degollado, G. Ortega, etc. significaron los héroes de la reforma y restauración de la república; Madero, Carranza, los Flores Magón, etc. como los enterradores de la dictadura; Lázaro Cárdenas, el general Múgica, etc. como los repartidores de la tierra a sus legítimos dueños, la soberanía de nuestros recursos naturales, especialmente el petróleo, la soberanía nacional, etc.

Pero el ícono nacional por excelencia de la resistencia al extremo, nacionalismo, y unión nacional es sin duda Juárez, tan es así que sus enemigos de siempre han visto y siguen viendo en el gran patricio la figura incómoda y quisieran ver destruido su trabajo, su legado, su ideario y su memoria; por eso los reaccionarios y enemigos del pueblo en sus marchas y concentraciones, lanzan consignas, amenazas e insultos a quienes con su trabajo continúan y dignifican la memoria de nuestros próceres, mientras el pueblo y como lo vimos en la concentración del 18 de marzo, se unen para apoyar el trabajo que en bien de las mayorías, los recursos de la nación, la soberanía de la república, la dignidad nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad ha emprendido el presidente de la República. Los primeros luchando por los privilegios de las minorías rapaces y arrastrando multitudes fanáticas fementidas, mal informadas que siguen soñando con la monarquía, por eso su pensamiento está en España y su corazón en el Vaticano.

Seguirá vigente pues la sentencia de Juárez cuando sentenció “El triunfo de la reacción es moralmente imposible”, además Henestrosa y parafraseando a Leonardo S. Viramontes, dice del gran patricio “porque Juárez era de aquellos héroes que inspiran miedo a los mismos dioses”.